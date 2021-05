Destiny 2: Hotfix 3.2.0.1 mit diversen Bugfixes steht bereit – Changelog

"Destiny 2" bekam einen weiteren Hotfix spendiert.

Wie die Entwickler von Bungie bekannt gaben, steht ab sofort ein neuer Hotfix zum für die Konsolen und den PC erhältlichen Online-Multiplayer-Shooter „Destiny 2“ bereit.

Dieser wurde unter der Versionsbezeichnung 3.2.0.1 veröffentlicht und liefert laut offiziellen Angaben erneut diverse Bugfixes und Anpassungen. Beispielsweise wurde laut Bungie dafür gesorgt, dass das Vex-Orakel und ein Minotaurus, die am Ende des Verlorenen Sektors „Königsschiff-Dock“ in der Wirrbucht gespawnt sind, zukünftig nicht mehr auftauchen.

Der Changelog liefert euch alle weiteren Details

Des Weiteren wurde ein Problem in Angriff genommen, dass dazu führen konnte, dass die Anwendung bestimmter Shader am Hüter-Spiele-Jäger-Ornament zu hell leuchtete und andere Gegenstände ausblendete. Der Slader-Shot der Träumerei-Morgenröte-Rüstung aus der Träumenden Stadt hingegen umfasst nun die komplette Liste an Shadern, die von euch freigeschaltet wurden.

Zum Thema: Destiny 2: Saison des Spleissers gestartet – Trailer & Details

Ebenfalls behoben wurde laut Bungie der Fehler, durch den Ornamente für „Das Letzte Wort“ ein anderes Rückstoß-Verhalten aufwiesen als die Standard-Version. Während der Dämmer-Wächter-Aspekt nun wieder aktiv ist, wurde gleichzeitig der Bug aus der Welt geschafft, durch den Spieler im Dämmer-Wächter-Aspekt weiterhin „Winterzorn“ benutzen konnten, auch wenn sie über keinerlei Super-Energie mehr verfügten.

Hinzukommen Anpassungen an der Lokalisierung und dem Fortschritt. Den kompletten Changelog zum Hotfix 3.2.0.1 findet ihr auf der offiziellen Website.

Quelle: Bungie

