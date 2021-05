WWE 2K22: Neues Face-Scanning-System und weitere Details

"WWE 2K22" wurde im April offiziell angekündigt.

Nach einem katastrophalen „WWE 2K20“ (Metascore 43) möchten 2K Games und Visual Concepts mit dem Nachfolger „WWE 2K22“ vieles besser machen. Um auch die Fans davon zu überzeugen, produzierte das Entwicklerteam einige Hinter-den-Kulissen-Clips, die neue Systeme und überarbeitete Grafiken zeigen, beginnend mit einem brandneuen Gesichtsscan-Rig.

Das nachfolgend eingebundene Video zeigt, wie die WWE-Stars Booker T und Ric Flair für das Spiel gescannt werden, wobei die beiden Wrestler verschiedene Grimassen ziehen, die von den Kameras erfasst werden. Dem Tweet lässt sich entnehmen, dass das neue Rig „80 hochauflösende Kameras und eine völlig neue Software beinhaltet, die alles in einer hochpräzisen 3D-Skulptur abbildet.“

To make #WWE2K22 Hit Different, we built a brand new scanning rig, with 80 high resolution cameras and all-new software to map everything to a high-precision 3D sculpt. Can you dig it, sucka? WOOO! pic.twitter.com/a33bIxhoDo — WWE2K Dev (@WWE2Kdev) May 19, 2021

Der Entwickler Patrick Gilmore betonte ergänzend, dass das Gesichtsscanning für „WWE 2K22“ in einem größeren Umfang durchgeführt wurde, als es das Spiel seit Jahren gesehen hat. „Ich denke, es ist mindestens fünf Jahre her, seit wir so viele Superstars erfasst haben“, so seine Worte. Er fügte hinzu, dass man sich in diesem Jahr „in den USA von Küste zu Küste und sogar durch Europa gescannt“ habe.

To be ready to scan at a moment’s notice, we actually built a second trailer and sent it to Orlando and Tampa. But first we had to test it in California. Who can guess which amazing superstar volunteered to help us test–and became the first to be scanned for WWE2K22? — Patrick Gilmore (@MrEpilog) May 19, 2021

In einem weiterem Hinter-den-Kulissen-Clip, der vom „WWE 2K22“-Team veröffentlicht wurde, ist ein Superstar-Entrance in der Entstehung zu sehen, wobei das Video einige Schritte der Produktion zeigt.

Every great WWE match starts with a great entrance. Here’s a motion building animation we’re working on to show the foundations of how they are designed. #WWE2K22 pic.twitter.com/KNKYi868V8 — WWE2K Dev (@WWE2Kdev) May 14, 2021

„WWE 2K22“ wurde im Zuge der Wrestlemania 37 im April dieses Jahres angekündigt. Einen Veröffentlichungstermin gibt es bislang nicht. Auch die unterstützten Plattformen wurden nicht beim Namen genannt.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu WWE 2K22