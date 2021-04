WWE 2K22: Mit Teaser-Trailer offiziell angekündigt

Ohne allzu sehr ins Detail zu gehen wurde am Wochenende "WWE 2K22" angekündigt. Einen ersten Teaser-Trailer könnt ihr euch bereits anschauen. Weitere Details sollen folgen.

"WWE 2K22" bekam noch keinen Termin spendiert.

Nach einem Jahr Pause und der Veröffentlichung von „WWE 2K Battlegrounds“ hat 2K Sports am Wochenende „WWE 2K22“ angekündigt. Der Titel markiert die Rückkehr zum Simulations-Stil des Pro-Wrestling. Angekündigt wurde „WWE 2K22“ mit einem ersten Teaser, der Rey Mysterio und Cesaro in einem Match zeigt. Eingebunden ist der Clip in einem Tweet und unterhalb dieser Zeilen als Youtube-Stream.

Noch kein finales Material

Der Teaser ist nur 30 Sekunden lang und zeigt weniger als 10 Sekunden tatsächliches Gameplay. Es basiert auf einem Work-in-Progress-Build, sodass es durchaus Unterschiede zum Endprodukt geben kann. Am Ende gibt es dann das Versprechen „stay tuned“, vermutlich weil mehr Informationen in den kommenden Monaten und Wochen enthüllt werden.

Zumindest kennen wir dank der Ankündigung den diesjährigen Slogan. Er lautet: „It Hits Different“. Ob er dabei helfen wird, die sinkende Qualität der Serie zu überwinden, bleibt zumindest zu hoffen.

„WWE 2K20“ war der letzte große Titel der Franchise und erhielt zahlreiche negative Kritiken. Auslöser waren unter anderem die Bugs und die wenig überzeugende Monetarisierung. Die mangelhafte Qualität des Spiels sorgte auf Metacritic gar für einen enttäuschenden Score von 43. Der User-Score liegt sogar nur bei 1.6.

Mit dem neuen Spiel soll alles besser werden: Im vergangenen Jahr stellte der Publisher 2K den ehemaligen Double Helix-Studioleiter Patrick Gilmore ein, der dabei behilflich sein soll, einen „erneuten Fokus“ auf Qualität zu setzen.

In einem Reddit Q&A im Sommer verriet Gilmore erste Details zu seinen Plänen für das neue „WWE 2K“ und sagte den Fans, dass sie mit dem nächsten Teil „eine signifikante Evolution im Gameplay erwarten können.“

Nachfolgend seht ihr den anfangs erwähnten Trailer zu „WWE 2K22“.

