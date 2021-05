Stellaris Console Edition: Paradox nennt Termin für den vierten Erweiterungspass und die „Federations“-Erweiterung

Die Weltraumsimulation "Stellaris: Console Edition" wird in wenigen Wochen einen vierten Erweiterungspass erhalten. Passend dazu wird auch die "Federations"-Erweiterung für die Konsolen erscheinen.

Im Rahmen der gestrigen PDXCON hat Paradox Interactive den mittlerweile vierten Erweiterungspass für „Stellaris: Console Edition“ angekündigt. Ab dem 17. Juni 2021 soll der neue Pass erhältlich sein und unter anderem die Erweiterung „Federations“ mit sich bringen. Dadurch wird man sich vor allem auf die interne Politik innerhalb der galaktischen Gemeinschaft konzentrieren können. Schließlich wiurd man neue diplomatische Fähigkeiten erhalten und einen müächtigen galaktischen Senat einsetzen, in dem Volksvertreter ihr politisches Geschick testen können.

Werdet zum galaktischen Diplomaten

Innerhalb der Föderationen sind Handelsbünde, Kriegsallianzen, Hegemonien und weitere Formen möglich, wobei jede Mitgliedschaft auch extreme Vorteile haben kann. Der galaktische Senat kann wiederum eine breite Auswahl an Entscheidungen treffen, um legislative Agenden voranzutreiben. Dies geht so weit, dass man unter anderem die kollektive Verteidigung stärken oder die Gewinne an reiche Eliten verteilen kann. Des Weiteren sind sogar Sanktionen möglich, um innerhalb der Gemeinschaft für Ordnung zu sorgen. Tauscht Gefälligkeiten aus und sammelt Einfluss unter den Intriganten!

Außerdem haben die Spieler die Möglichkeit die Herkunft ihres Imperiums auszuarbeiten, da das neue Origins-System die Wurzeln der Zivilisation vertieft. Man kann den Ursprung auswählen, den Hintergrund des Reiches erweitern und die Startbedingungen verändern. Selbstverständlich sollte man genau darüber nachdenken, auf welchen Wurzeln man sein Reich aufbaut.

Mehr zum Thema: Stellaris – Lithoids-Species-Pack & Update 2.6 für die Konsolen veröffentlicht – Trailer

Die Erweiterung bringt auch einige neue Konstruktionen mit sich. Darunter finden sich der Juggernaut, eine massive mobile Sternenbasis, oder die Mega-Schiffswerft, die Flotten in ungeheurer Geschwindigkeit losschicken kann.

Der vierte Erweiterungspass wird im Laufe des Jahres mit zwei weiteren Add-Ons bestückt. Das „Ancient Relics Story Pack“ soll die Ruinen längst untergegangener Zivilisationen erkundbar machen, sodass man verfallene Städte und Schiffe ausgräbt, um die Geschichte des Aufstiegs und Untergangs aufzudecken. Dabei kann man auch mächtige Relikte entdecken, die dem eigenen Reich helfen könnten. Das „Necroid Species Pack“ wird wiederum die Nekroiden als intelligente Spezies hinzufügen. Die Nekroiden glauben daran, dass der Tod erst der Anfang der Reise ist. Die Erweiterung wird auch neue Porträts, Zivilisten, Schiffssets und kosmetische Gegenstände mit sich bringen.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Stellaris Console Edition