Hunt Showdown: Crytek deutet eine neue Karte und ein weiteres Event an

Cryteks PvPvE-Shooter „Hunt: Showdown“ hat bereits in den vergangenen Monaten neue Inhalte erhalten, die das Spiel nach und nach deutlich verbesserten. Nun haben die Entwickler mit einem Trailer angedeutet, dass sich einige weitere Inhalte auf dem Weg befinden.

Ein einzigartiges Event

Demnach können sich die Spieler auf eine neue Karte freuen, während auch neue Jäger von Seiten der amerikanischen Ureinwohner auftauchen werden. Neben Bögen werden auch einige weitere neue Waffen ins Spiel kommen, wobei die Spieler keine neuen Bossgegner erwarten sollten. Die Entwickler versprechen auch ein neues Event, das einzigartige Belohnungen mit sich bringen soll. Auf der offiziellen Seite heißt es:

„Dieses Event wird Teil einer Reihe an Updates sein, die sich auf Quality of Life-Verbesserungen konzentrieren werden. Zukünftige Updates werden mit Verbesserungen und Erweiterungen der Performance und Stabilität, der neuen Karte und vieles mehr daherkommen. Wie ihr wisst, ist Hunt in den letzten Jahren eine Menge gewachsen und wir freuen uns sagen zu können, dass es viel mehr geben wird, das kommen wird. Aktuell umfasst Hunt 30 legendäre Jäger, über 90 legendäre Waffen, mehr als 35 Werkzeuge und Verbrauchsgegenstände und etwas mehr als 80 Waffen und Varianten. Wir möchten euch für eure weitere Unterstützung bedanken und wir können es nicht erwarten euch zu zeigen, was wir in der Hinterhand haben.“

„Hunt: Showdown“ ist für die PlayStation 4, die Xbox One und den PC erhältlich. Eine PlayStation 5- und Xbox Series X/S-Version soll in Zukunft ebenfalls veröffentlicht werden. Allerdings liegt darauf nicht der Fokus. Sobald weitere Informationen zu den neuen Inhalten enthüllt werden, bringen wir euch auf den aktuellen Stand.

