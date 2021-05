PES 2021: Die nächste Lizenz der Serie A – Partnerschaft mit Atalanta verkündet

"PES 2021" ist für die Konsolen und den PC erhältlich.

In den vergangenen Monaten bemühten sich die Verantwortlichen von Konami immer wieder um neue Lizenzen und sicherten sich exklusive Zusammenarbeiten mit ausgewählten Clubs.

In Italien konnten beispielsweise Partnerschaften mit bekannten Clubs wie Juventus Turin, dem SSC Neapel sowie den beiden aus Rom stammenden Clubs AS und Lazio abgeschlossen werden. Wie Konami in einer Pressemitteilung bekannt gab, gesellt sich nun ein weiterer italienischer Club zu den Mannschaften, die exklusiv in „PES 2021“ und kommenden Ablegern zu finden sein werden: Atalanta Bergamasca Calcio oder kurz Atalanta B.C..

Vom Tabellenmittelfeld in das europäische Geschäft

Nachdem der in Deutschland als Atalanta Bergamo bekannte Vereiin über einen Zeitraum von mehreren Jahren im Mittelfeld der Serie A zu finden war, gelang es dem Club zuletzt, sich regelmäßig für die Europa League oder die Champions League zu qualifizieren. In dieser Saison erreichte Atalanta Bergamasca Calcio zudem das Finale der Coppa Italia. Hier zog die Elf von Trainer Gian Piero Gasperini allerdings im Duell mit dem italienischen Rekordmeister Juventus Turin den Kürzeren und ging mit 1:2 als Verlierer vom Platz.

„Atalanta B.C. ist ein wirklich eindrucksvoller Fußballverein mit einer spannenden Zukunft an der Spitze des europäischen Spielgeschehens. Die Zusammenarbeit mit unseren Partner-Clubs ist ein wichtiges Element unserer Strategie, Fußballfans auf der ganzen Welt industrieführende Videospiele zu bieten“, kommentierte Konamis das Abkommen.

Anbei der offizielle Trailer zur Zusammenarbeit zwischen Konami und Atalanta Bergamo.

