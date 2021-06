Warhammer Skulls: Livestream mit diversen Enthüllungen angekündigt

"Warhammer": Mehrere Neuankündigungen geplant.

Wie bekannt gegeben wurde, dürfen sich die Anhänger der „Warhammer“-Marke über eine Rückkehr des „The Skulls for the Skull Throne“ genannten Events freuen.

Dieses wird unter dem Namen „Warhammer Skulls“ ein Comeback feiern und im Rahmen eines Livestreams präsentiert, der am morgigen Donnerstag, den 3. Juni 2021 um 19 Uhr unserer Zeit startet. Versprochen werden verschiedene Neuankündigungen, Überraschungen und Präsentationen. Im Rahmen der Ankündigung wurde zudem bestätigt, dass mit Fatshark, SEGA, Creative Assembly, Focus Home Interactive, Slitherine, Frontier Foundry und Nacon diverse namhafte Entwicklerstudios mit von der Partie sein werden.

„Wir freuen uns besonders darauf, auf zusätzlichen Plattformen zu starten und so viele Spieler wie möglich zu erreichen. Es gibt so viele aufregende Ankündigungen, dass wir es kaum erwarten können, die Reaktionen bestehender Fans zu sehen und neue Fans zu dieser Marke zu bringen“, sagte Tom Dobson-Gunn, Head of Licensing and Product Marketing bei „Warhammer“.

Zum Thema: Warhammer Age of Sigmar Storm Ground: Der Launch-Trailer zum Strategie-Titel

Games Workshop verspricht darüber hinaus, dass im Laufe der Woche „wöchentliche Angebote geboten und der Zugang zu kostenlosen Event-Titeln für alle gewährt wird“. Zuletzt erschienen mit dem Shooter „Necromunda: Hired Gun“ und Strategie-Titel „Warhammer Age of Sigmar: Storm Ground“ gleich zwei neue „Warhammer“-Titel.

Gut denkbar also, dass neben komplett neuen Spielen auch frische Inhalte und Updates zu den kürzlich veröffentlichten Titeln angekündigt werden. Morgen Abend wissen wir mehr.

#WarhammerSkulls Showcase announced. Tune in 6pm BST / 10am PST, June 3rd for new video game announcements & world premieres!

Check out some of the awesome studios involved below & see you Thursday! https://t.co/rYrrPFeBJY@Steam @Xbox @GOGcom @oculus @NVIDIAGFN pic.twitter.com/HsNXkNnmHv

— WarhammerCommunity (@WarComTeam) May 30, 2021