King’s Bounty 2: Koch Media hat die Special Editions enthüllt

Die Verantwortlichen von Koch Media und 1C Entertainment haben die Special Editions und die Pre-Order-Boni für „King’s Bounty 2“ enthüllt. Demnach werden zwei physische Editionen (Day One Edition, King Collector’s Edition) und drei digitale Editionen (Day One Edition, Lord’s Edition, Duke’s Edition) erhältlich sein.

Die Inhalte der Special Editions

Lord’s Edition (nur für digitale Vorbesteller) Zusätzliche digitale Inhalte Rod of Deception Frosthammer Staff of Harmony Tyrant’s Sword Armor of the Hollow Heroes & Villains Premium Pack

(nur für digitale Vorbesteller) Duke’s Edition (nur auf Steam und im Epic Games Store) Alle digitalen Zusatzinhalte der Lord’s Edition Exklusives digitales Artbook Soundtrack

(nur auf Steam und im Epic Games Store) King Collector’s Edition (nur physisch) Alle digitalen Zusatzinhalte der Lord’s Edition Physische Inhalte Königskrone Doppelseitiges Poster 36-seitiges Hardcover-Artbook Soundtrack

(nur physisch)

Des Weiteren werden Vorbesteller das exklusive „Day One Edition Pack“ erhalten, das ein einzigartiges gepanzertes Prinzessinnenschild, das Elitewächter-Premiumpaket, die Feuerhand-Golems, das „Hounds of War“-Kriegspferd und die Flammenden Adler beinhaltet. Wer sich für eine digitale PlayStation 4-Version entscheidet, erhält auch ein PlayStation 4-Theme auf Basis der Artworks des Spiels.

„King’s Bounty 2“ erscheint am 24. August 2021 für die PlayStation 4, die Xbox One, die Nintendo Switch und den PC (via Steam und Epic Games Store). Koch Media hat auch einen neuen Trailer bereitgestellt.

