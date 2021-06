Psychonauts 2: Offenbar Releasetermin des Nachfolgers geleakt

"Psychonauts 2" erscheint unter anderem für die PS4.

Nachdem sich der vielversprechende Action-Plattformer „Psychonauts 2“ in der Vergangenheit gleich mehrfach verschob, wiesen die Entwickler von Double Fine Productions vor ein paar Monaten darauf hin, dass sich der Nachfolger mittlerweile in der finalen Entwicklungsphase befindet.

Des Weiteren wurde kürzlich noch einmal bekräftigt, dass „Psychonauts 2“ definitiv in diesem Jahr veröffentlicht wird. Ein konkreter Releasetermin wurde bisher leider nicht genannt. Diesen könnte uns kurz vor dem Start der diesjährigen E3 Valves digitale Gaming- und Vertriebs-Plattform Steam geliefert haben.

Erfolgt der Release im Sommer?

Wie ein Nutzer entdeckte, taucht in einer Liste der „bald erhältlichen Spiele“ auch „Psychonauts 2“ auf. Da sich der Nachfolger in der besagten Liste zwischen zwei Spielen befindet, die am 25. August 2021 erscheinen, wird spekuliert, dass auch das neue Werk aus dem Hause Double Fine Productions am gleichen Tag veröffentlicht werden könnte. Offiziell bestätigt wurde das Ganze bisher natürlich nicht.

Auch wenn Microsoft und die Verantwortlichen von Double Fine Productions zu den Gerüchten um den vermeintlichen Releasetermin von „Psychonauts 2“ noch schweigen, könnte dieser schon in Kürze enthüllt werden. So hält sich nämlich recht hartnäckig das Gerücht, dass „Psychonauts 2“ zu den Titeln gehören wird, die Microsoft im Rahmen der digitalen E3 2021 vorstellen wird. Die gebotene Bühne könnte dabei für die Enthüllung des Releasetermins genutzt werden.

Die E3 2021 findet vom 12.bis zum 15. Juni 2021 statt.

