Psychonauts 2: Die Erkundung einer Gedankenwelt im neuen Gameplay-Video

Heute zeigt sich der kommende 3D-Plattformer "Psychonauts 2" in einem frisch veröffentlichten Gameplay-Video. In diesem erkundet der Protagonist Raz die Gedankenwelt von Hollis Forsythe.

"Psychonauts 2" erscheint 2021.

Mit „Psychonauts 2“ geht das schräge 3D-Plattforming-Abenteuer im Laufe dieses Jahres in seine nächste Runde und verspricht laut offiziellen Angaben einmal mehr ausgefallene Unterhaltung.

Einen konkreten Releasetermin nannten die Entwickler von Double Fine Productions bisher zwar nicht, stellten in Zusammenarbeit mit den US-Kollegen der GameInformer allerdings ein neues Gameplay-Video bereit, das euch die Wartezeit bis zum finalen Release von „Psychonauts 2“ ein wenig versüßen soll. Dieses Mal erkundet der Protagonist Raz die Gedankenwelt von Hollis Forsythe.

Entwickler arbeiten am letzten Feinschliff

Bereits im Dezember des vergangenen Jahres deuteten die Verantwortlichen von Double Fine Productions an, dass wir uns nicht mehr allzu lange gedulden müssen, bis wir selbst Hand an „Psychonauts 2“ legen dürfen. So ist das Studio mittlerweile mit den Arbeiten am letzten Feinschliff beschäftigt.

„Psychonauts 2 ist eine überwältigende Reise durch fremde Welten, die sich in unseren Gehirnen verbergen. Als frischgebackener Spezialagent Razputin ‚Raz‘ Aquato schaust Du in Köpfe und nutzt Dein akrobatisches Talent, um emotionalen Ballast zu entpacken und Deinen geistigen Horizont zu erweitern. Setze all Deine Kräfte ein und hilf Raz, um die dunklen Geheimnisse des mysteriösen Psychonauten-Team und seiner eigenen Familienherkunft zu lüften“, heißt es zum Nachfolger.

„Psychonauts 2“ erscheint für den PC, die PlayStation 4, die Xbox One und die Xbox Series X/S.

