Psychonauts 2: Xbox Store-Seite und Preload aufgetaucht – Steht die Veröffentlichung bevor?

Seit einigen Jahren ist Double Fine Productions ein Teil der Microsoft Studios. Nichtsdestotrotz haben die Entwickler rund um Creative Director Tim Schafer versprochen, dass man den 3D-Plattformer „Psychonauts 2“ weiterhin für die PlayStation-Konsolen veröffentlichen wird. Obwohl die Veröffentlichung weiterhin für dieses Jahr anberaumt ist, haben die Verantwortlichen noch keinen konkreten Termin genannt.

Nun ist eine Xbox Store-Seite zu „Psychonauts 2“ aufgetaucht, was darauf schließen lässt, dass die Veröffentlichung nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen wird. Einige Spieler konnten bereits den Preload des Spiels starten, woraufhin sie eine 27,65 Gigabyte große Datei herunterladen konnten. Allerdings konnte das Spiel nicht gespielt werden.

Inzwischen wurde der Preload entfernt, auch wenn Microsoft und Double Fine kein offizielles Statement zu dem vermeintlichen Leak abgegeben haben. Dementsprechend kann man hoffen, dass in Kürze offizielle Details enthüllt werden.

Zu „Psychonauts 2“ heißt es von offizieller Seite: „Razputin Aquato hat als ausgebildeter Akrobat und mächtiger junger Hellseher seinen lebenslangen Traum verwirklicht, der internationalen Organisation für hellseherische Spionage, die als Psychonauts bekannt ist, beizutreten! Aber diese übernatürlichen Superspione sind in Schwierigkeiten. Ihr Anführer ist nicht mehr derselbe, seit er entführt wurde, und vor allem versteckt sich ein Maulwurf im Hauptquartier. Raz muss den Maulwurf mithilfe seiner Kräfte aufhalten, bevor er seinen geheimen Plan ausführen kann – den mörderischen übernatürlichen Schurken Maligula von den Toten zurückzubringen!“

„Psychonauts 2“ befindet sich für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One und den PC in Entwicklung.

We must be close.

The Xbox Store page for Psychonauts 2 went live today. Some people even managed to pre-load the game earlier today, coming in at 27.65 GB.

Xbox Series X|S Enhanced, Play Anywhere, Game Pass … All the good stuff!

Store: https://t.co/HknXWY8BNi pic.twitter.com/TDO47Zb0gH

— Klobrille (@klobrille) May 5, 2021