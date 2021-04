Psychonauts 2: Release weiterhin in diesem Jahr

Irgendwann in den kommenden Monaten soll der Launch erfolgen.

„Psychonauts“ hat Geburtstag. Vor 16 Jahren kam der Titel auf den Markt. Grund genug, dachte sich Double Fine, um mit einem Kuchen auf das Event aufmerksam zu machen. Auch versicherte der Entwickler nochmals, dass sich „Psychonauts 2“ weiterhin in der Pipeline befindet.

Nachdem aus dem Release im vergangenen Jahr nichts wurde, befindet sich der Titel nach wie vor auf einem guten Kurs und Double Fine plant, „Psychonauts 2“ in diesem Jahr zu veröffentlichen.

Termin kann noch nicht genannt werden

„Ja, Psychonauts 2 kommt dieses Jahr und ja, ich habe das hier und anderswo schon eine Weile erwähnt, aber nein, ich kann euch nicht sagen, wann, weil jemand von DER FIRMA dafür sorgen würde, dass mir ein mysteriöser ‚Kaktus-Unfall‘ passiert… Aber es ist real. Es ist spielbar. Es wird kommen“, so ein Statement.

Im unten eingebundenen Geburtstags-Tweet hieß es ergänzend: „Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag an Psychonauts! Es wurde heute vor 16 Jahren veröffentlicht! Seht euch diese Torte von der Fertigstellung des Originalspiels an! Und lasst uns eine noch knorrigere Torte für die Ankunft von P2 in diesem Jahr vorbereiten! “

Mit „Psychonauts 2“ erwartet euch laut Double Fine eine überwältigende Reise durch fremde Welten, die sich in unseren Gehirnen verbergen. „Als frischgebackener Spezialagent Razputin ‚Raz‘ Aquato schaust du in Köpfe und nutzt dein akrobatisches Talent, um emotionalen Ballast zu entpacken und deinen geistigen Horizont zu erweitern. Setze all deine Kräfte ein und hilf Raz, um die dunklen Geheimnisse des mysteriösen Psychonauten-Team und seiner eigenen Familienherkunft zu lüften“, so die Entwickler.

„Psychonauts 2“ erscheint in diesem Jahr für PC, Xbox One und PlayStation 4. Darüber hinaus wird das Abenteuer von Razputin für die Xbox Series X optimiert.

Happy birthday to Psychonauts! It released 16 years ago today! Behold this cake from the original game’s completion! And let’s prepare for an even gnarlier cake on the arrival of P2 this year! What’s your favorite Psychonauts memory? I’m gonna go with…Lungfishopolis! pic.twitter.com/uEKiERHkjA — Double Fine (@DoubleFine) April 19, 2021

