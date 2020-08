Psychonauts 2: Kommentiertes Gameplay-Video mit Jack Black

"Psychonauts 2" erscheint 2021.

Nach einer weiteren Verschiebung ist der kreative Action-Plattformer „Psychonauts 2“ mittlerweile für eine Veröffentlichung im Jahr 2021 vorgesehen.

Zum Abschluss der Woche bedachten uns die Xbox Game Studios und die verantwortlichen Entwickler von Double Fine Productions mit einem frischen Gameplay-Video zu „Psychonauts 2“. In diesem erwarten euch nicht nur frische Gameplay-Szenen aus dem Nachfolger. Darüber hinaus kommentiert der Schauspieler und Musiker Jack Black das Spielgeschehen auf seine bekannt unverwechselbare Art und Weise.

Lüftet die düsteren Geheimnisse des Psychonauten-Teams

In „Psychonauts 2“ schlüpft ihr in die Rolle des Spezialagent Razputin „Raz“ Aquato und erlebt ein kreatives Abenteuer in einer abwechslungsreichen Welt. Eure Aufgabe besteht nicht nur darin, regen Gebrauch von Razputins akrobatischen Fähigkeiten zu machen. Darüber hinaus geht es in „Psychonauts 2“ darum, den düsteren Geheimnissen des Psychonauten-Teams auf den Grund zu gehen.

Zum Thema: Psychonauts 2: Übernahme durch Microsoft sorgt für mehr Content

„Psychonauts 2 ist eine überwältigende Reise durch fremde Welten, die sich in unseren Gehirnen verbergen. Als frischgebackener Spezialagent Razputin ‚Raz‘ Aquato schaust Du in Köpfe und nutzt Dein akrobatisches Talent, um emotionalen Ballast zu entpacken und Deinen geistigen Horizont zu erweitern. Setze all Deine Kräfte ein und hilf Raz, um die dunklen Geheimnisse des mysteriösen Psychonauten-Team und seiner eigenen Familienherkunft zu lüften“, so die Entwickler.

„Psychonauts 2“ erscheint im kommenden Jahr für den PC, die Xbox One und die PlayStation 4. Darüber hinaus wird das Abenteuer von Razputin für die Xbox Series X optimiert.

