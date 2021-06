UK-Charts: FIFA 21 kehrt die Spitze zurück

Zum Start in die neue Woche stehen ab sofort auch die aktuellen Software-Charts aus Großbritannien bereit. Den Platz an der Spitze sicherte sich mit "FIFA 21" ein alter Bekannter.

"FIFA 21" kehrte an die Spitze der britischen Software-Charts zurück.

Zum Start in die neue Woche veröffentlichten die Marktforscher von GfK Chart-Track die aktuellen Software-Charts aus Großbritannien.

Wie sich diesen entnehmen lässt, musste „Spider-Man: Miles Morales“ den Platz an der Spitze räumen und sich unter anderem „FIFA 21“ geschlagen geben, das in der abgelaufenen Woche den Platz an der Sonne eroberte. Auf den weiteren Plätzen befinden sich Dauerbrenner wie „Animal Crossing: New Horizons“ und „Mario Kart 8 Deluxe“. Gefolgt von „Spider-Man: Miles Morales“, das vom ersten auf den vierten Platz abstürzte.

Weiterhin in den Top 10 der britischen Software-Charts konnten sich zudem „Resident Evil Village“ und „Assassin’s Creed: Valhalla“ halten. Anbei die Übersicht über die zehn meistverkauften Spiele der abgelaufenen Woche. Zu beachten ist wie gehabt, dass sich die Charts lediglich auf die Verkäufe im britischen Einzelhandel beziehen.

Download-Zahlen werden dabei nicht berücksichtigt.

UK-Charts: Die Top 10 der abgelaufenen Woche

FIFA 21 Animal Crossing: New Horizons Mario Kart 8 Deluxe Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Resident Evil Village Assassin’s Creed Valhalla Minecraft (Switch) The Last of Us: Part II Miitopia Super Mario 3D World + Bowser’s Fury

