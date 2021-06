UK-Charts: Biomutant der erfolgreichste Neueinsteiger

Zum Start in die neue Woche wurden die aktuellen Software-Charts aus Großbritannien veröffentlicht. Den Platz an der Spitze sicherte sich ein alter Bekannter, der ein erfolgreiches Comeback feierte.

"Biomutant" legte in Großbritannien einen erfolgreichen Start hin.

Passend zum Start in die neue Woche veröffentlichten die Marktforscher von GfK Chart-Track die wöchentlichen Software-Charts aus Großbritannien.

Zum erfolgreichsten Neueinsteiger schwang sich in der am 29. Mai 2021 zu Ende gegangenen Woche das von Experiment 101 entwickelte Action-Rollenspiel „Biomutant“ auf, das zwar enttäuschende Wertungen einfuhr, in der vergangenen Woche jedoch auf dem zweiten Platz der britischen Software-Charts einstieg. Im britischen Einzelhandel entfielen 71 Prozent der verkauften Spiele auf die PlayStation 4, während die Xbox One-Fassung für 28 Prozent der Retail-Verkäufe verantwortlich war. Das restliche Prozent wurde auf dem PC abgesetzt.

Den Platz an der Spitze sicherte sich in der vergangenen Woche der Action-Titel „Spider-Man: Miles Morales“, der laut GfK Chart-Track vom Nachschub an PS5-Konsolen profitierte. Während die Verkaufszahlen der PS5-Version um 175 Prozent zulegten, stiegen die Absätze der PS4-Fassung aufgrund von Sonderangeboten um 104 Prozent. Zu den weiteren Titeln, die von den Preissenkungen profitierten, gehören „The Last of Us: Part 2“ und „Assassin’s Creed: Valhalla“.

Die Verkaufszahlen von „Resident Evil Village“ hingegen gingen um 35 Prozent zurück. Abgerundet werden die Top 10 von diversen alten Bekannten wie „Animal Crossing: New Horizons“, „Mario Kart 8 Deluxe“ oder „FIFA 21“.

UK-Charts: Die Top 10 der vergangenen Woche

1. (4.) Spider-Man: Miles Morales

2. (Neu) Biomutant

3. (Neu) The Last of Us: Part 2

4. (1.) Resident Evil: Village

5. (16.) Assassin’s Creed Valhalla

6. (5.) Animal Crossing: New Horizons

7. (8.) Mario Kart 8: Deluxe

8. (13.) FIFA 21

9. (2.) Miitopia

10. (6.) Super Mario 3D World + Bowser’s Fury

Quelle: Gamesindustry

