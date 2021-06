PS5: Falconeer-Entwickler über das Potenzial von FidelityFX Super Resolution

Bekanntermaßen wird AMDs "FidelityFX Super Resolution"-Technologie auch für die PlayStation 5 beziehungsweise die Xbox Series X/S veröffentlicht. In einem Interview sprach Tomas Sala, der kreative Kopf hinter "The Falconeer", ausführlich über das Potenzial der Technik.

"FidelityFX Super Resolution" erscheint auch für die neuen Konsolen.

Vor wenigen Tagen kündigte AMD die hauseigene „FidelityFX Super Resolution“-Technologie auch für die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S an.

In einem aktuellen Interview nahm sich Tomas Sala, der kreative Kopf hinter „The Falconeer“, diesem Thema an und sprach ausführlich über das Potenzial, das „FidelityFX Super Resolution“ auf den Konsolen bietet. Wie Sala ausführte, ist es aktuell noch zu früh, um über mögliche Neuerungen und Optimierungen, die durch die neue Technologie ermöglicht werden, zu sprechen. Schließlich liegt es im Endeffekt in den Händen der Entwickler, auf welche Art und Weise „FidelityFX Super Resolution“ genutzt wird.

Bessere Grafiken und stabilere Framereates denkbar

„Das ist eine knifflige Sache“, so Sala auf die Frage, wie die Entwickler die neue Technologie nutzen werden. „Und ich denke, viele Spieler würden gerne eine einzige Antwort sehen, eine Art Vorlage dafür, was Next-Gen ist. Aber natürlich wird jeder Entwickler künstlerische und technische Gründe haben, sich für 4k60 oder 30fps zu entscheiden oder 1800p60 mit einer neuen Skalierungs-Technik zu verwenden.“

Zum Thema: FidelityFX Super Resolution: Welchen Einfluss die neue Technologie auf PS5-Spiele haben könnte

„Es geht wirklich darum, was im jeweiligen Spiel funktioniert, und die Entwickler erhalten mit Super Resolution eine weitere Option“, führte Sala aus. „Ich denke, eine ganze Reihe wird sich dafür entscheiden, es zu verwenden, damit sie die zusätzliche GPU-Leistung investieren können, um den grafischen Bereich an seine Grenzen zu bringen. Einige verwenden und entscheiden sich immer noch dafür, 30 fps oder unter 4k zu erreichen, nur um Welten zu ermöglichen, die fast schon Generationengrenzen überschreiten. Ich denke, all das macht diese Konsolengeneration wirklich sehr spannend.“

„Im Allgemeinen denke ich, dass es bei den Vergleichen zwischen der Hardware dieser Generation darum geht, die Grenzen für Entwickler und Künstler zu beseitigen“, heißt es abschließend. „Ich bin ein Typ an der Schnittstelle von Generationen, der ein Open-World-Luftkampfspiel entwickelt.. Es gibt Studios mit 20 Leuten, die unglaublich schöne Open-World-Spiele machen oder ganze Galaxien nachbilden. Für mich wird die Hardware und Technik immer weniger relevant, die Grenzen werden aufgehoben, die Mauern eingerissen, das ist wichtig.“

