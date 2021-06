PSN Angebote: Sale mit PS Plus Double Discounts

"God of War" bekommt ihr mal wieder günstiger.

Im PlayStation Store wurde am heutigen Mittwoch ein weiterer Sale gestartet. Dank der PS Plus-Double Discounts profitieren PlayStation Plus-Mitglieder doppelt.

Allerdings kommt bei den Double-Discounts ein kleiner Trick zum Einsatz, wie schon das erste Angebot verdeutlicht. So wurde der Preis dervon 99,99 Euro auf 59,99 Euro gesenkt. PS Plus-User zahlen dank des Zusatzrabattes nur 19,99 Euro. Dabei handelt es sich allerdings um den Preis, der in den vergangenen Sales auch für Spieler ohne Plus galt.

Gleiches gilt für „Project Cars“. Im vergangenen Dezember und März sank der Preis jeweils von 14,99 auf 3,74 Euro. Im heute gestarteten Sale sind es 9,44 Euro bzw. 3,89 Euro für PS Plus-User. Nächstes Beispiel: „Metal Gear Solid 5: Ground Zeroes“ kostet im Rahmen des jüngsten Sales 11,99 statt 19,99 Euro. PS Plus-User zahlen 3,99 Euro. Im Februar und April war der Titel auch für Spieler ohne Plus zum Preis von 2,99 Euro zu haben. „Metal Gear Solid: The Definitive Experience“ kostet momentan 5,99 statt 19,99 Euro. Einen besonderen Plus-Preis gibt es hier nicht.

Gran Turismo ,World War Z und mehr

Der Preis von „Uncharted: The Lost Legacy“ sank von 19,99 auf 14,99 Euro – für PS Plus-Mitglieder gar auf 9,99 Euro. Auch hier gilt: Von diesem Preis profitierten in den vergangenen Monaten auch Spieler ohne PS Plus. Dasselbe Spiel mit „Gran Turismo Sport“: Statt 19,99 Euro werden 14,99 bzw. 9,99 Euro fällig. „Onrush“ ist aktuell für 6,29 Euro zu haben. PS Plus-User werden mit 2,59 Euro zur Kasse gebeten. Im Dezember und März profitierten auch Spieler ohne Plus von diesem Rabatt.

„World War Z“ ist für 19,49 statt 29,99 Euro im Sale. PS Plus-User zahlen nur 8,99 Euro. Auch hier gehen die PS Plus Double Discounts lediglich mit einer Halbierung des sonst gültigen Standard-Sales-Preises einher. Die „World War Z Goty Edition“ schlägt mit 33,49 bzw. 16,99 statt 49,99 Euro zu Buche. Bei „God of War“ sind es 14,99 bzw. 9,99 statt 19,99 Euro.

Dass PS Plus-User hin und wieder deutlich profitieren können, verdeutlicht „Ice Age – Scrats Nussiges Abenteuer“. Der Preis sank von 39,99 auf 25,99 Euro. PS Plus-User zahlen nur 11,99 Euro. Der vorherige Bestpreis im PSN lag bei 15,99 Euro.

Nicht alle der aktuellen Angebote im PlayStation Store bieten für PS Plus-Mitglieder einen besseren Preis. Nachfolgend einige Preisbeispiele jenseits der Double Discounts:

Die vollständige Übersicht über die PS Plus Double Discounts öffnet sich nach einem Klick auf diesen Link. Ergänzend sind die Spiele ohne Preisangabe auf dem PlayStation Blog aufgelistet. Die allgemeine Übersicht über die PSN-Sales findet ihr in dieser Kategorie im PlayStation Store.

Zum Thema:

Auch die PlayStation Plus-Spiele für Juni 2021 wurden bereits freigeschaltet. Um welche drei Games es sich handelt, erfahrt ihr in dieser Meldung. Die PS Now-Spiele für Juni 2021 sind in dieser Meldung aufgelistet.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

