Biomutant: Exklusive Klasse bald für alle Spieler

Vorbesteller von „Biomutant“ kamen kostenlos in den Besitz der Mercenary-Klasse. Alle anderen Spieler gingen zunächst leer aus. Das ändert sich in Kürze.

Nach der einmonatigen Exklusivfrist wird die Klasse für alle Spieler freigeschaltet, allerdings nicht kostenlos. Stattdessen müssen in den Kauf 2,99 Euro investiert werden. Das gaben die Macher in dieser Woche auf Twitter bekannt.

„Nachdem der Söldner einen Monat lang exklusiv für digitale und Collector’s-Edition-Vorbestellungen von Biomutant erhältlich war, wird er nun auch zum Kauf angeboten“, heißt es im Wortlaut. Die DLC-Freischaltung erfolgt am 24. Juni 2021.

Sellsword for hire! After one month of being exclusive to digital and Collector’s Edition pre-orders of #Biomutant, the Mercenary will be available for purchase.

Get the Katana and Wakizashi dual-wielding Mercenary for € 2.99/$ 2.99 starting June 24th. pic.twitter.com/cg3WcPCb3c

