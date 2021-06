Back 4 Blood: Neuer Trailer zum nächsten Shooter der Evolve-Macher

"Back 4 Blood" erscheint im Oktober 2021.

Aktuell arbeiten die Entwickler der Turtle Rock Studios, die sich in der Vergangenheit mit Werken wie „Left 4 Dead“ oder „Evolve“ einen Namen machten, fieberhaft an ihrem neuen Projekt.

Dieses trägt den Namen „Back 4 Blood“ und versteht sich als ein Multiplayer-Shooter, in dem ihr euch mit anderen Spielern zusammenschließt und in einer Welt, die von einem tödlichen Parasiten zugrunde gerichtet wird, um euer Überleben kämpft. Wie kürzlich bekannt gegeben wurde, wird am Sonntag Abend, den 13. Juni 2021 um 23 Uhr unserer Zeit der PvP-Modus von „Back 4 Blood“ vorgestellt.

Trailer stimmt auf die nahende Präsentation ein

Zur Einstimmung auf die nahende Präsentation von „Back 4 Blood“ am Wochenende stellten die Macher der Turtle Rock Studios einen frischen Trailer zu ihrem neuen Werk bereit. Dieser fängt die grundlegende Stimmung des Multiplayer-Shooters ein und gewährt euch unter anderem einen Blick auf verschiedene Monster, die sich euch in der Spielwelt entgegenstellen werden.

„Back 4 Blood“ befindet sich für den PC, die Xbox One, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S sowie die PlayStation 5 in Entwicklung und wird nach einer weiteren Verschiebung nun am 12. Oktober 2021 das Licht der Welt erblicken.

Neben einer entsprechenden Unterstützung nach dem Launch soll vor allem ein innovativer Roguelite-Ansatz für die nötige Langzeitmotivation sorgen.

