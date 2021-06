Sniper Elite VR: Knackiger Gameplay-Trailer zeigt actionreiche Schießereien

Ein neues Gameplay-Video zu "Sniper Elite VR" zeigt euch kurz und knapp die immersiven Schusswechsel des VR-Ablegers. In weniger als einem Monat kommt das Spiel in den Handel.

"Sniper Elite VR" erscheint ausschließlich für PlayStation VR.

Der kommende PSVR-Titel „Sniper Elite VR“ hat einen neuen Gameplay-Trailer erhalten. Mit einer Länge von 39 Sekunden fällt dieser zwar kurz aus, gibt euch aber dennoch einen Einblick in die actionreichen Gefechte des Spiels.

Die Handlung findet 1943 im südlichen Bereich von Italien statt. Das Land wurde von fachistischen Truppen überrannt. Um den italienischen Widerstand zu unterstützen, schlüpft ihr in die Rolle eines Elite-Scharfschützen. Dabei werdet ihr neben dem Scharfschützengewehr auch von anderen Schusswaffen Gebrauch machen. Dazu gehören Sturmgewehre, Maschinenpistolen, Schrotflinten oder auch Sprengkörper.

Ihr werdet allerdings nicht immer den direkten Kampf suchen. Durch bestimmte Areale werdet ihr schleichen, um eure Feinde aus dem Hinterhalt anzugreifen.

18 Missionen enthalten

Euch erwartet eine neue Standalone-Kampagne, die aus 18 wiederholbaren Missionen besteht. Das Gameplay soll euch durch realitätsnahe Ballistik und immersive Waffeninteraktionen für etliche Stunden an das Spiel fesseln. Die charakteristische Kill-Cam der Scharfschützen-Reihe ist natürlich ebenfalls vertreten. Für die VR-Plattform wurde die beliebte Funktion entsprechend angepasst.

Der letzte Gameplay-Trailer zum Spiel wurde im September 2020 veröffentlicht. Unseren Artikel dazu findet ihr hier:

„Sniper Elite VR“ kommt am 8. Juli dieses Jahres für PlayStation VR in den Handel. Übrigens wird es das Scharfschützen-Franchise früher oder später auch in die Kinos schaffen. Die Verfilmung befindet sich schon seit ein paar Monaten in Arbeit.

Schaut euch den Trailer jetzt an:

