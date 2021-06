Vampire The Masquerade – Swansong: Die Malkavianerin Leysha im E3-Trailer vorgestellt

Anlässlich der E3 2021 zeigt sich das düstere Abenteuer "Vampire: The Masquerade - Swansong" in einem neuen Trailer. Dieses Mal dreht sich alles um die Malkavianerin Leysha, die zu den spielbaren Charakteren des Titels gehört.

"Vampire: The Masquerade - Swansong" bekam bisher keinen Releasetermin spendiert.

Im Rahmen der PC Gaming Show am gestrigen Sonntag Abend wurden verschiedene Titel präsentiert, die neben dem PC auch für die Konsolen veröffentlicht werden.

Darunter das düstere Abenteuer „Vampire: The Masquerade – Swansong“, das sich aktuell bei den Entwicklern von Big Bad Wolf in Arbeit befindet. Anlässlich der PC Gaming Show im Rahmen der E3 2021 zeigt sich der Titel in einem neuen Video, das mit der Malkavianerin Leysha einen der spielbaren Charaktere in den Fokus rückt, der mit einem grausamen Schicksal zu kämpfen hat.

Das dunkle Geheimnis eines Clans

Die Geschichte von „Vampire: The Masquerade – Swansong“ dreht sich um den Clan der Camarillas, eine Geheimgesellschaft, der der Großteil der Vampire angehört. Ihr übernehmt die Kontrolle über gleich drei spielbare Charaktere, deren Schicksale eng miteinander verknüpft sind. Dabei liegt es an euch, die Standpunkte der verschiedenen Charaktere nachzuvollziehen und zwischen Realität und Fiktion zu unterscheiden.

Die Verschwörungen, Morde und den Machtkampf werdet ihr nutzen, um den Clan zu schützen, die Wahrheit aufzudecken und die Maskerade durchsetzen. „Vampire: The Masquerade – Swansong“ ensteht derzeit für den PC, die PlayStation 5 sowie die Xbox Series X/S.

Einen konkreten Releasetermin bekam der Titel bisher leider nicht spendiert.

