Judgment: SEGA enthüllt die aktuellen Verkaufszahlen

Im September werden SEGA und Ryu ga Gotoku Studio bereits einen Nachfolger zu dem Action-Adventure „Judgment“ veröffentlichen. Nun haben die Verantwortlichen noch einmal aktualisierte Verkaufszahlen für den ersten Teil enthüllt, der als Spin-Off zu der erfolgreichen „Yakuza“-Reihe ins Leben gerufen wurde,

Ein voller Erfolg

Demnach haben die weltweiten Verkäufe die Marke von einer Million Einheiten geknackt. Dies ist durchaus ein Erfolg, wenn man bedenkt, dass es eine neue Marke ist und ein actionreiches Detektivabenteuer weiterhin eine Nische darstellt. Allerdings hatte sich SEGA besonders viel Mühe für den westlichen Markt gegeben, indem man eine englische Synchronisation und deutsche Bildschirmtexte ins Spiel brachte.

„Judgment“ erschien ursprünglich im Dezember 2018 für die PlayStation 4 im japanischen Handel und folgte im Juni 2019 im westlichen Handel. Im April 2021 folgten auch PlayStation 5-, Xbox Series X/S- sowie Stadia-Versionen.

Der Nachfolger „Lost Judgment“ erscheint am 24. September 2021 für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S und die Xbox One. Im Gegensatz zum ersten Teil wird sich SEGA an einer weltweit simultanen Veröffentlichung versuchen. Einmal mehr kann man eine englische Synchronisation und deutsche Bildschirmtexte erwarten, wenn man ein weiteres Mal mit Takayuki Yagami in ein Abenteuer stürzt.

