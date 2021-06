PS4 & PS5: Share-Play-Feature ab sofort generationsübergreifend nutzbar

Das Share-Play-Feature unterstützt ab sofort generationsübergreifende Interaktionen.

Mit dem Share-Play-Feature bekam die PlayStation 4 vor ein paar Jahren eine Funktion spendiert, mit der es möglich ist, einen Freund beziehungsweise Mitspieler am eigenen Spielgeschehen teilhaben zu lassen.

Wie Sony Interactive Entertainment bekannt gab, wurde die Share-Play-Funktion noch einmal erweitert und erlaubt nun generationsübergreifende Lobbys. Dies bedeutet in der Praxis, dass sich ab sofort auch PlayStation 4- und PlayStation 5-Nutzer miteinander verbinden können. Am eigentlichen Ablauf von Share-Play hat sich dabei nichts geändert. Nach wie vor ruft ihr das Feature über das Party-Menü auf könnt so einen Freund einladen.

Tritt euer Freund eurer Sitzung bei, kann dieser eurem Spielgeschehen beiwohnen und sogar die Kontrolle über euer Spiel übernehmen, indem ihr ihm die entsprechende Freigabe erteilt. Darüber hinaus könnt ihr mittels Share-Play den lokalen Coop-Modus eurer Spiele über das PlayStation Network spielen, ohne dass euer Mitspieler eine Kopie des jeweiligen Spiels besitzen muss.

Um Share-Play nutzen zu können, müssen beide Spieler neben einer ausreichend schnellen Internet-Verbindung (~2 Mbit/s) über eine gültige PlayStation Plus-Mitglied verfügen. Die Dauer einer Session beläuft sich dabei auf maximal 60 Minuten.

Alle weiteren Details zum Thema Share-Play findet ihr auf der offiziellen Website.

