PS5 System Update: Sony sucht Beta-Tester für neue Firmware

Das nächste große System-Update der PS5 befindet sich in den Startlöchern. Zunächst wird es einem Beta-Test unterzogen, an dem ihr teilnehmen könnt.

Die PS5 erhält in absehbarer Zeit ein neues Update.

Sony bereitet das nächste große System-Update der PS5 vor. Und ihr könnt dem Unternehmen dabei helfen, indem ihr am Beta-Programm teilnehmt. Die Registrierung für das Beta-Programm wurde bereits gestartet. Falls ihr also dabei behilflich sein wollt, die nächste PS5-System-Software zu testen, dann folgt den Anweisungen der Registrierung.

E-Mail mit weiteren Hinweisen folgt

Die Registrierung ist für Spieler ab 18 Jahren in den USA, Kanada, Japan, Großbritannien, Deutschland und Frankreich möglich. Mehrere neue Features werden mit der kommenden PS5-Firmware eingeführt. Ins Detail wollte Sony allerdings noch nicht gehen.

„Wenn ihr ausgewählt werdet, bei diesem Programm mitzumachen, erhaltet ihr eine E-Mail mit Anweisungen dazu, wie ihr die Betaversion der nächsten Systemsoftware herunterladen könnt“, so Sony

Um euch anzumelden, benötigt ihr eine PS5-Konsole mit einer Internetverbindung und ein Konto für das PlayStation Network. Darüber hinaus werdet ihr automatisch dem Pool der potenziellen Teilnehmer für zukünftige PS5-Systemsoftware-Betas hinzugefügt. Erneut registrieren müsst ihr euch somit nicht mehr.

Sobald die Betaversion zur Verfügung steht, könnt ihr eure Systemsoftware auf die neueste offizielle Version zurücksetzen, bevor das Betaprogramm endet.

Schon das letzte große PS5-System-Update vom April brachte neue Funktionen, darunter der erweiterte USB-Speicher, das generationsübergreifende Share Play, eine verbesserte Game Base und andere Verbesserungen an der Benutzeroberfläche und den Social-Media-Funktionen. Den Changelog zu diesem Update könnt ihr euch hier anschauen.

In den kommenden Wochen möchte Sony mehr darüber mitteilen, was in der Beta für das nächste System-Update der PS5 dabei sein wird. In der Zwischenzeit könnt ihr einen Blick auf unsere Themen-Übersicht werfen und mehr über die PS5 erfahren.

