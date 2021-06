Salt and Sacrifice: Zehn Minuten Gameplay veröffentlicht

"Salt and Sacrifice" erweitert die Welt von "Salt and Sanctuary".

Die Ska Studios haben umfangreiches Gameplay-Material zum kürzlich angekündigten Soulslike-Platformer „Salt and Sacrifice“ veröffentlicht. Nach dem Start des Clips, den ihr unterhalb dieser Zeilen eingebunden vorfindet, bekommt ihr einen rund zehn Minuten langen Einblick in das Spiel.

Der Gebrandmarkte Inquisitor kommt ins Spiel

Mit „Salt and Sacrifice“ wird die Welt von „Salt and Sanctuary“ um eine neue Ära und eine neue Region erweitert. Ebenfalls neu ist ein weitere Rolle. Es ist der Gebrandmarkte Inquisitor. Dabei handelt es sich um einen verurteilten Kriminellen, dessen Leben im Gegenzug für lebenslange Dienste im ewig währenden Krieg gegen die Magier verschont wurde.

Bei den Magiern handelt es sich um Kreaturen elementarer Boshaftigkeit, für die es keine Hoffnung auf Erlösung gibt. Sie streifen durch die Welt, beschwören ihre Diener herbei und hinterlassen eine Spur der Verwüstung. Laut der Angabe der Entwickler ist die Jagd auf einen Magier ein mehrstufiges Unterfangen. Dabei kämpft der Gejagte meist ebenso häufig mit anderen Magiern wie mit einem selbst.

„Alle, die Salt and Sanctuary schon gespielt haben, dürften sich an die Verfolgung der Königin des Lächelns durch das Dorf erinnert fühlen: Sie beschwört zwei verfaulte Armbrustschützen, stolpert dann über den Aufgedunsenen Ritter, kämpft eine Weile gegen ihn, zieht sich erneut zurück, beschwört einen Bronzeritter und schleudert eine Salve Schwerter auf den Spieler, bevor sie sich schließlich in ihre Festung zurückzieht, wo sie – in die Ecke gedrängt, verzweifelt und angriffslustig – auf den Spieler wartet, um sich ihm in einem allerletzten Kampf zu stellen, aus dem es kein Entkommen gibt“, so James SilvaSka Studios kürzlich auf dem PlayStation Blog.

Einen festen Release-Termin gibt es für „Salt and Sacrifice“ bislang nicht. Fest steht aber, dass der Titel im ersten Quartal 2022 für PC, PlayStation 4 und PlayStation 5 auf den Markt gebracht wird. Nachfolgend seht ihr das anfangs erwähnte Gameplay-Video:

