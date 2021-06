Salt and Sacrifice: Mit einem ersten Trailer für die PlayStation 5 angekündigt

Die Ska Studios haben mit "Salt and Sacrifice" einen Nachfolger zum erfolgreichen 2D-Soulslike "Salt and Sanctuary" angekündigt. Der neue Teil erscheint für die PlayStation 5 und den PC.

Bereits im Jahre 2016 hatten die zuständigen Entwickler von Ska Studios mit dem 2D-Soulslike „Salt and Sanctuary“ für Aufsehen gesorgt. Nun haben die Entwickler im Rahmen des Summer Game Fests einen Nachfolger namens „Salt and Sacrifice“ angekündigt. Das Spiel soll im ersten Quartal 2022 für die PlayStation 5 und den PC veröffentlicht werden.

Jagd die Ketzer!

In „Salt and Sacrifice“ wird man sich als Markierter Inquisitor in das Alterstone Kingdom begeben. Die Kriminellen haben die Wahl, ob sie exekutiert oder als Markierter Inquisitor dienen wollen. Daraufhin müssten sie ketzerische Magier jagen, die das Königreich verpesten. Man kann seinen eigenen Charakter anpassen und aus einer von acht Klassen auswählen. Zur Auswahl stehen Highblade, Paladin, Assassin, Cleric, Dualist, Fighter, Ranger und Sage.

Im Laufe des Spiels wird man über 20 Arten an Magiern in verlassenen Dörfern, Kerkern, Grabtempeln und weiteren Ruinen finden müssen. Wenn man sie niederstreckt, kann man sie für neue Waffen und Rüstungen plündern. Des Weiteren kann man „Salt and Sacrifice“ alleine oder im kooperativen Mehrspieler spielen.

Mit einem ersten Trailer haben die Verantwortlichen bereits einen Blick auf „Salt and Sacrifice“ gewehrt. Sobald weitere Informationen zum Spiel enthüllt werden, bringen wir euch auf den aktuellen Stand. Bis dahin könnt ihr euch in Ruhe den Trailer anschauen:

