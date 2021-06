Outriders: Kommender Patch nimmt zahlreiche Änderungen an legendären Gegenständen vor

Es befindet sich ein neuer Patch für den Actiontitel "Outriders" in Arbeit, mit dem die zuständigen Entwickler von People Can Fly die Chance auf legendäre Gegenstände verbessern wollen.

Die zuständigen Entwickler von People Can Fly haben erste Details zum nächsten Patch des Actionspiels „Outriders“ enthüllt. Demnach sollen einige Änderungen an den legendären Gegenständen vorgenommen werden. Dadurch sollte es einfacher werden an die begehrte Ausrüstung zu gelangen.

Bessere Chance auf legendäre Gegenstände

Unter anderem werden die Stufeneinschränkungen für die legendären Gegenstände entfernt, sodass sie fortan auf jeder Stufe gefunden werden können. Zuvor hab es einige Gegenstände, die nur ab bestimmten Stufen fallengelassen wurden. Zusätzlich wird man ein Anti-Duplikation-System für legendäre Gegenstände einführen, sodass der Gegenstand noch einmal neu ausgewürfelt wird, wenn die fallengelassene Ausrüstung bereits im Inventar oder in der Truhe des Charakters zu finden ist. Es wird jedoch nicht garantiert, dass jeder Drop einzigartig sein wird.

Der gescriptete Bossloot wird in Zukunft auch alle legendären Helme beinhalten, die nicht an Klassen gebunden sind. Dadurch soll man in der Kampagne mehr Abwechslung bei der Beute erleben. Das Glückssystem wird ebenfalls verbessert, damit die Spieler im Endgame keine langen Phasen haben, in denen sie keinen legendären Gegenstand erhalten werden. Die Droprate soll deutlich erhöht werden.

„Outriders“ erschien im vergangenen April für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One und den PC. Allerdings haben die Entwickler noch nicht verraten, wann der neue Patch veröffentlicht werden soll. Aktuell befindet er sich in einer Testphase.

