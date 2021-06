Kingdoms of Amalur Re-Reckoning: Update 1.08 mit 4K auf PS5 – Changelog

"Kingdoms of Amalur Re-Reckoning" wurde mit einem Update auf die Version 1.08 angehoben. Damit fand auf der PS5 die 4K-Unterstützung in das Spiel.

Kaiko hat für „Kingdoms of Amalur Re-Reckoning“ das Update 1.08 veröffentlicht. Vorrangig behebt es einige Fehler, aber auch an die PS5-Besitzer wurde gedacht. Denn eine 4K-Auflösung kommt fortan zum Einsatz, wenn ihr den Titel auf der PlayStation 5 spielt. Die vollständige Liste der Änderungen findet ihr in den Patch-Notizen weiter unten.

Kingdoms of Amalur Re-Reckoning Update 1.08 Patch Notes

Diese Änderungen wurden mit dem neuen Update vorgenommen

Probleme, die zu kaputten Quests führen konnten, wurden behoben.

Controller-Empfindlichkeit verbessert.

Stabilitätsverbesserungen.

Grafische Fehler behoben.

Loremaster Achievement gefixt.

Native 4K-Auflösung beim Betrieb auf PS5

„Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning“ ist die Neuauflage des namensgebenden Action-Rollenspiels, das einst von den 38 Studios kreiert wurde. Das Remaster umfasst sämtliche Inhalte der ursprünglichen Veröffentlichung sowie eine Erweiterung namens „Fatesworn“. Auf den Markt gebracht wurde „Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning“ am 8. September 2020 für PlayStation 4, Xbox One und PC. Die Meldung zu den Test-Wertungen

Verkauft wird „Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning“ in zwei Editions. Dazu zählen:

Standard-Edition

Collector’s Edition

Die Standardversion des Spiels kostet weniger als 40 Euro, während für die Collector’s Edition rund 110 Euro bezahlt werden müssen. Zu den Inhalten der erweiterten Fassung zählen eine Kopie von „Kingdoms of Amalur Re-Reckoning“, die Alyn Shir-Statue, Amalur Keychain, der Soundtrack auf CD und fünf Artworks.

