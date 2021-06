WitcherCon 2021: Keine Ankündigung eines neuen Witcher-Spiels geplant

Die "WitcherCon 2021" findet Anfang Juli statt.

Mit der „WitcherCon 2021“ kündigte Netflix im diesem Monat ein digitales Event rund um die „The Witcher“-Reihe an.

Wie bekannt gegeben wurde, dürfen sich die Fans über diverse Updates zu bereits bekannten Projekten wie der zweiten Staffel der Netflix-Serie sowie die eine oder andere Überraschung freuen. Eine Ankündigung, die in den vergangenen Tagen natürlich für entsprechende Spekulationen sorgte. Um möglichen Gerüchten den Wind aus den Segeln zu nehmen und die Erwartungen in einem gesunden Rahmen zu halten, wurde auf dem offiziellen Twitter-Kanal von „The Witcher“ bekannt gegeben, dass auf der „WitcherCon 2021“ kein neues Videospiel auf Basis der Reihe angekündigt wird.

„„Falls ihr euch fragt, auf der WitcherCon wird kein neues Witcher-Spiel angekündigt. Es gibt aber dennoch noch viele Gründe, um einzuschalten“, heißt es hierzu kurz und knapp. Zu den bereits bestätigten Inhalten gehören Making-Ofs zu den verschiedenen Spielen, der Serie, dem Anime und dem Merchandise.

Ebenfalls geboten werden interaktive Diskussionsrunden mit den kreativen Köpfen hinter den verschiedenen Projekten sowie Experten, die über die Geschichte, die Legenden, die Monster und mehr sprechen. Hinzukommen diverse kleine Überraschungen, auf die aus Spannungsgründen aber natürlich nicht eingegangen wurde.

Die „WitcherCon 2021“ findet am 9. Juli 2021 um 19 Uhr sowie am 10. Juli 2021 um 3 Uhr auf Netflix, Twitch und YouTube statt.

The first ever #WitcherCon begins July 9th!

🚪 Get ready to step through the portal and join us and @WitcherNetflix for exciting news, reveals… and a few surprises!

🔥 https://t.co/yUydv0YMY0 🔥 pic.twitter.com/qiCmBd5ESt

— The Witcher (@witchergame) June 25, 2021