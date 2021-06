The Witcher: Netflix kündigt virtuelle Messe an und präsentiert einen Teaser-Trailer zur zweiten Staffel

Am gestrigen Nachmittag hatte Netflix im Rahmen der GeekedWeek Neuigkeiten zur „The Witcher“-Marke enthüllt. Unter anderem wird man in Kooperation mit CD Projekt RED die sogenannte „WitcherCon“ veranstalten.

Dabei handelt es sich um ein virtuelles Fan-Event, das am 9. Juli 2021 um 19 Uhr sowie am 10. Juli 2021 um 3 Uhr auf Netflix, Twitch und YouTube übertragen wird. Auf der offiziellen Seite haben die Verantwortlichen auch Details zu den Inhalten der WitcherCon bekanntgegeben. Unter anderem möchte man Making-Ofs zu den Spielen, der Serie, dem Anime und dem Merchandise zeigen, interaktive Diskussionsrunden mit den Schöpfern bieten und Experten über die Geschichte, die Legenden, die Monster und mehr sprechen lassen.

Im Rahmen der WitcherCon sollen auch einige Überraschungen enthüllt werden, wobei kein neues „The Witcher“-Spiel zu erwarten sein soll. Nichtsdestotrotz könnten endlich offizielle Details zu den PlayStation 5- und Xbox Series X/S-Versionen von „The Witcher 3: Wild Hunt“ folgen. Möglicherweise wird auch ein Starttermin für die zweite Staffel von „The Witcher“ angekündigt.

Passend dazu haben die Verantwortlichen auch einen kurzen Teaser-Trailer bereitgestellt, der bereits einen Ausblick auf die zweite Staffel gewährt. Somit kann man bereits einige wenige Sekunden rund um Ciri betrachten, die eine größere Rolle in den neuen Folgen spielen wird. Sobald weitere Informationen mitgeteilt werden, bringen wir euch auf den aktuellen Stand.

Lost in the woods no more. Meet Ciri in #TheWitcher Season 2. #GeekedWeek pic.twitter.com/zIweEHxtYw

— Netflix Geeked (@NetflixGeeked) June 11, 2021