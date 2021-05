The Witcher 3 Wild Hunt: Next-Gen-Fassungen mit Fan-Mods?

Bekanntermaßen arbeiten CD Projekt und die Entwickler von Saber Interactive an einer Next-Gen-Fassung von "The Witcher 3: Wild Hunt". Wie es von offizieller Seite heißt, könnten die beiden Studios dabei auf die Unterstützung von Fans und Moddern zurückgreifen.

"The Witcher 3: Wild Hunt" wird für die neuen Konsolen optimiert.

Im vergangenen Jahr kündigten die Verantwortlichen von CD Projekt eine Next-Generation-Fassung zum Fantasy-Rollenspiel „The Witcher 3: Wild Hunt“ an.

Diese befindet sich bei den Entwicklern von Saber Interactive in Entwicklung, die bereits für die Switch-Portierung von Geralts finalem Abenteuer verantwortlich waren. Anfang dieser Woche wies Halk Hogan, der führende Kopf hinter dem „The Witcher 3 HD Reworked“-Projekt, darauf hin, dass er sich in Gesprächen mit CD Projekt befindet, die unter Umständen dazu führen, dass Fan-Mods den Weg in die neue Version von „The Witcher 3: Wild Hunt“ finden.

Das sagt CD Projekt zu diesem Thema

Um dem Ganzen auf den Grund zu gehen, hakten die Redakteure von Kotaku bei CD Projekt nach und bekamen bestätigt, dass CD Projekt Fan-Mods und technischen beziehungsweise grafischen Verbesserungen, die von Spielern entworfen wurden, definitiv offen gegenübersteht. Spruchreif sei diesbezüglich allerdings noch nichts, wie es weiter heißt.

Zum Thema: The Witcher 3 Wild Hunt: Next-Gen-Fassung wird von einem externen Studio entwickelt

„Zusätzlich zu unseren eigenen Entwicklungsbemühungen für die kommende Next-Gen-Version von The Witcher 3: Wild Hunt für Xbox Series X/S, PlayStation 5 und PC befinden wir uns auch in Gesprächen mit Entwicklern verschiedener Mods für die 2015 veröffentlichte Version des Spiels“, wird ein Sprecher von CD Projekt zitiert. „Zum jetzigen Zeitpunkt haben wir jedoch keine verbindlichen Vereinbarungen mit einer solchen Partei.“

Die überarbeitete Version von „The Witcher 3: Wild Hunt“ wird zu einem bisher nicht genannten Termin in diesem Jahr veröffentlicht.

Quelle: Kotaku

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu The Witcher 3: Wild Hunt