The Witcher 3 Wild Hunt: Inkl. Gratis-Upgrade für PS5 & Xbox Series X angekündigt

Wie CD Projekt bekannt gab, wird das gefeierte Fantasy-Rollenspiel "The Witcher 3: Wild Hunt" in Form der sogenannten "Complete Edition" für die PlayStation 5 und die Xbox Series X erscheinen. Wer den Titel bereits für die aktuellen Konsolen besitzt, darf sich über ein kostenloses Upgrade freuen.

"The Witcher 3: Wild Hunt" findet den Weg auf die Next-Generation-Konsolen.

Im Rahmen des aktuellen Geschäftsberichts sprach das polnische Unternehmen CD Projekt über seine Pläne für die Zukunft und wies unter anderem darauf hin, dass „Cyberpunk 2077“ wie geplant im November 2020 erscheinen wird.

Darüber hinaus wurde bekannt gegeben, dass wir es bei „Cyberpunk 2077“ nicht mit dem einzigen Titel des Studios zu tun haben, der für die Konsolen der neuen Generation umgesetzt wird. Stattdessen wurde bekannt gegeben, dass auch „The Witcher 3: Wild Hunt“ den Weg auf die Xbox Series X beziehungsweise die PlayStation 5 finden wird – in Form der sogenannten „Complete Edition“.

Besitzer des Spiels erhalten ein kostenloses Upgrade

Auf den Next-Generation-Konsolen soll das gefeierte Fantasy-Abenteuer unter anderem von der Unterstützung der Raytracing-Technologie und kürzeren Ladezeiten profitieren. „Die Next-Gen-Edition des Spiels wurde entwickelt, um die Vorteile der leistungsstärksten Gaming-Hardware zu nutzen. Sie bietet eine Reihe visueller und technischer Verbesserungen – einschließlich Raytracing und schnellerer Ladezeiten“, so CD Projekt.

Genau wie die bereits seit einiger Zeit erhältliche „Game of the Year Edition“ umfasst die „Complete Edition“ das Hauptspiel von „The Witcher 3: Wild Hunt“, die beiden Erweiterungen „Hearts of Stone“ beziehungsweise „Blood and Wine“ sowie alle seinerzeit in Form von kostenlosen Content-Updates veröffentlichten Inhalte.

Einen konkreten Releasetermin bekam die „The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition“ bisher nicht spendiert. Allerdings kündigte CD Projekt abschließend an, dass sich alle unter euch, die das finale von Geralt bereits für die aktuellen Konsolen besitzen, über ein kostenloses Upgrade auf die jeweilige Next-Generation-Fassung freuen dürfen.

