Rainbow Six Extraction: Über 15 Minuten frisches Gameplay aus dem PvE-Shooter

Heute stellte Ubisoft ein frisches Gameplay-Video zum kommenden PvE-Shooter "Rainbow Six Extraction" bereit. Dieser liefert euch 15 Minuten neuer Eindrücke aus einer Multiplayer-Session.

"Rainbow Six Extraction" erscheint im September 2021.

Mit „Rainbow Six Extraction“ geht die beliebte „Rainbow Six“-Reihe aus dem Hause Ubisoft noch in diesem Jahr in die nächste Runde.

Um den Spielern einen Eindruck von dem zu vermitteln, was in „Rainbow Six Extraction“ spielerisch auf sie zukommt, stellte Ubisoft heute ein frisches umfangreiches Gameplay-Video bereit. Dieses stammt aus einer Multiplayer-Session und liefert euch rund 15 Minuten neuer Eindrücke aus dem im Sommer dieses Jahres erscheinenden PvE-Shooter.

Entwickler legen großen Wert auf eine taktische Komponente

Wie die verantwortlichen Entwickler in dieser Woche zu verstehen gaben, wird es bei „Rainbow Six Extraction“ nicht nur auf den regen Einsatz von Waffengewalt ankommen. Stattdessen spielt auch eine taktische Vorgehensweise eine nicht zu unterschätzende Rolle, wenn ihr euch den tödlichen Gefahren, die nach dem Absturz eines Meteors in der Spielwelt lauern, entgegenstellt.

„Rainbow Six Extraction“ wird am 16. September 2021 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S sowie die beiden Streaming-Dienste Stadia und Luna veröffentlicht. Spielerisch dürft ihr euch auf einen PvE-Shooter freuen, in dem ihr euch zu Teams, bestehend aus jeweils drei Spielern, zusammenschließt und euch gemeinsam ins Gefecht stürzt.

