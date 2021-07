Ghost of Tsushima: Die Spielzeit der Director’s Cut-Erweiterung und weitere Details geleakt

Ein Quality Assurance-Tester listete in einem Reddit-Thread interessante Details zur Erweiterung von "Ghost of Tsushima" auf. Unter anderem verriet er die geschätzte Spielzeit, die Größe des neuen Schauplatzes und welche neuen Inhalte euch erwarten.

Im Director's Cut von "Ghost of Tsushima" werdet ihr eine weitere Region erkunden dürfen.

Ein QA-Tester hatte kürzlich die Möglichkeit, die „Insel Iki“-Erweiterung anzutesten. Diese wird Bestandteil des Director’s Cut von „Ghost of Tsushima“ sein, der am 20. August für die PlayStation-Konsolen erscheinen wird. Seine Meinung zum Erweiterungspaket fasste er gestern in seinem Reddit-Thread zusammen.

Die interessante Information ist wohl die voraussichtliche Spielzeit der Erweiterung. Laut dem Spieletester liegt die Spielzeit bei etwa 15 bis 20 Stunden. Dabei ist er vorwiegend den Hauptmissionen nachgegangen und hat nur wenige Sidequests absolviert.

Die neue Geschichte rund um den Protagonisten Jin bezeichnet er als „gut durchdacht“. In vielen Punkten hält er die Story sogar für besser als die Hauptgeschichte.

Die Größe der Spielwelt und die neuen Inhalte

Auch auf die Größe der neuen Insel ging der Tester ausführlich ein. Seiner Einschätzung nach ist Iki Island etwa so groß wie die untere Hälfte von Tsushima. Außerdem wurden mehrere neue Tierarten eingeführt.

Beim Erkunden der Umgebung werdet ihr zahlreiche neue Gegenstände entdecken, wie zum Beispiel weitere Shinto-Schreine. Ihr werdet euch schwere Rüstungssets kaufen können und Fackeln verwenden, um dunkle Spielabschnitte besser zu erforschen. Ansonsten ist von Pferdesatteln, Amuletten, Flötenmelodien, einer neuen Kampfhaltung und zusätzlichen Waffen-Upgrades die Rede.

Die aufgezählten Angaben wurden bislang nicht bestätigt, klingen jedoch nachvollziehbar. Sobald die erweiterte Fassung des Open World-Spiels im Handel erhältlich ist, könnt ihr euch selbst ein Bild von den neuen Inhalten machen.

