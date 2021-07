PS5: Weitere Director’s Cuts wie Ghost of Tsushima angedeutet

Nach der Ankündigung der Director’s Cut-Version von "Ghost of Tsushima" deutete Sonys Hermen Hulst an, dass weitere Neuauflagen dieser Art in der Pipeline sind.

Der Director’s Cut von "Ghost of Tsushima" kommt umfangreich ausgestattet daher.

Sony hat gestern eine Director’s Cut-Version von „Ghost of Tsushima“ angekündigt. Damit findet der Exklusivhit aus dem Jahr 2020 in einer angepassten Version den Weg auf die PS5. Zudem umfasst die Neuauflage weitere Inhalte. So können Käufer des Director’s Cuts eine komplett neue Insel erkunden und zahlreiche Inhalte genießen, darunter eine zusätzliche Story.

Weitere Director’s Cuts angedeutet

Der Director’s Cut von „Ghost of Tsushima“ ist umfangreich ausgestattet. Einzelheiten zu den Inhalten findet ihr in dieser Meldung. Und es scheint, dass die Neuauflage, die auch für die PS4 veröffentlicht wird, als Vorlage dafür dient, was in den kommenden Monaten und Jahren mit anderen populären Spielen passieren wird.

Hermen Hulst, das Oberhaupt der PlayStation Studios, reagierte in einem Tweet auf die erweiterte Neuauflage von „Ghost of Tsushima“ und sprach recht beiläufig von weiteren Director’s Cuts, die auf einem vergleichbaren Schema basieren sollen.

„Eine meiner liebsten offenen Welten, die es zu erkunden gilt, jetzt mit noch mehr zu sehen und zu tun auf einer ganz neuen Insel. Unsere Director’s Cut-Veröffentlichungen werden alle neue Inhalte bieten und auf der PS5 die erweiterten Funktionen der Hardware nutzen“, so Hulst im Wortlaut.

Das heißt, das eine oder andere PS4-Spiel werden wir in absehbarer Zeit in einer verbesserten Version und mit neuen Inhalten auf der PS5 sehen. Im Fall des Sucker-Punch-Titels kommen neben der Insel-Erweiterung die folgenden Neuerungen zum Einsatz:

Haptisches Feedback und Adaptive Trigger werden unterstützt

Unterstützung von 3D-Audio

kürzere Ladezeiten

4K-Auflösung

60 FPS

Zudem können die bisherigen Fortschritte übertragen werden. Gratis upgraden dürft ihr im Fall von „Ghost of Tushima“ nicht. Stattdessen werden zwischen 10 und 30 Euro fällig, um auf die neue Version aufrüsten zu können.

Was haltet ihr von Sonys Director’s Cut-Strategie? Und welche Spiele würde ihr gerne als verbesserte und erweiterte Neuauflage sehen?

