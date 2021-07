Ghost of Tsushima: Director’s Cut für PS5/PS4 angekündigt – Termin, Trailer und Details

Sony hat den Director's Cut von "Ghost of Tsushima" angekündigt, der unter anderem für die PS5 erscheinen wird. Die neue Version macht sich die Vorteile der New-Gen-Konsole zunutze,

Der Director's Cut bringt neue Inhalte in das Spiel.

Nach vorangegangenen Gerüchten hat Sony den Director’s Cut von „Ghost of Tsushima“ angekündigt. Die erweiterte Version erscheint am 20. August 2021 für PS4 und PS5, wobei Besitzer der zuletzt genannten Konsole einige Vorteile erwarten können.

Erweiterung bestätigt: Ausgeliefert wird der Director’s Cut von „Ghost of Tsushima“ mit einer Erweiterung der Geschichte, die euch auf die Nachbarinsel Iki führen wird. Neben der neuen Story und weiteren Charakteren werdet ihr dort auf neue Rüstungen für Jin und sein Pferd, neue Minispiele, neue Techniken, neue Gegnertypen und weitere Inhalte treffen. Auch wird die Möglichkeit geboten, Tiere zu streicheln.

„In dieser neuen Geschichte reist Jin zur Insel, um Gerüchten über die Anwesenheit von Mongolen nachzugehen. Doch schon bald wird er in Ereignisse verwickelt, die ihn sehr persönlich betreffen und ihn zwingen, einige traumatische Momente seiner Vergangenheit erneut zu erleben“, so Andrew Goldfarb, Communications Manager bei Sucker Punch Productions auf dem PlayStation Blog. Weitere Details sollen folgen.

Inhalte des Director’s Cuts in der Übersicht:

Hauptspiel

Die bisherigen Zusatzinhalte, darunter GoT Legends

Insel Iki-Erweiterung

Exklusive Features für PS5

Auf der PS5 macht der Director’s Cut von „Ghost of Tsushima“ eine bessere Figur und ermöglicht zusätzliche Funktionen. Dank der Fähigkeit der neuen Konsole, Filmsequenzen in Echtzeit zu rendern, bieten diese im Hauptspiel und auf Iki auf der PS5 Lippensynchronisation für die japanische Sprachausgabe.

Außerdem gaben die Macher bekannt, dass „Ghost of Tsushima“, „Ghost of Tsushima: Legends“ und die neue Erweiterung im Director‘s Cut haptisches Feedback und die adaptiven Trigger des DualSense-Controllers unterstützen werden. Hinzukommen die Verbesserungen beim 3D-Audio, verkürzte Ladezeiten, 4K-Auflösungsoptionen und eine Bildfrequenz mit einer Zielrate von 60 FPS.

Vorteile der PS5-Version:

Lippensynchronisation für japanische Sprachausgabe

Haptisches Feedback und Adaptive Trigger werden unterstützt

Unterstützung von 3D-Audio

kürzere Ladezeiten

4K-Auflösung

60 FPS

Fortschritt kann übertragen werden: Falls ihr „Ghost of Tsushima“ bereits für die PS4 besitzt, könnt ihr euren Spielstand auf die PS5 übertragen und dort weitermachen, wo ihr aufgehört habt. Für Neueinsteiger werden die Inhalte auf Iki mit dem Beginn des zweiten Akts von „Ghost of Tsushima“ geöffnet, nachdem die Toyotama-Region erreicht wurde.

Aktualisierung zum Download: Mit einem gleichzeitig erscheinenden Update werden bei allen Spielern Verbesserungen am Fotomodus, neuen Barrierefreiheit-Optionen zur Neuzuweisung der Controller-Tasten sowie die Option, im Kampf das Anvisieren des Ziels zu aktivieren, hinzugefügt. Auch wird es möglich sein, den Köcher im Gameplay auszublenden.

Ebenfalls werden für „Ghost of Tsushima: Legends“ einige neue Updates veröffentlicht – unter anderem mit einem neuen Modus, zu dem in den kommenden Wochen weitere Details folgen sollen. Sämtliche Updates erhalten Besitzer einer beliebigen Version von „Ghost of Tsushima“ auf beiden Plattformen ohne zusätzliche Kosten.

Kostenpflichtige Upgrades mit Vorbestellung

Besitzer von „Ghost of Tushima“ können das Upgrade auf den Director’s Cut vorbestellen. Zu den Boni für frühe Käufer gehören ein digitaler Mini-Soundtrack mit Tracks aus „Ghost of Tsushima“, zwei neuen Songs von Iki und ein Artbook. Davon profitieren natürlich auch Vorbesteller des kompletten Spiels als Director’s Cut. Weitere Details findet ihr auf dem PlayStation Blog.

Update: Auf dem englischsprachigen PlayStation Blog wurden die Upgrade-Preise genannt:

19,99 US-Dollar beim Upgrade der regulären PS4-Version auf den Director’s Cut für PS4

29,99 US-Dollar beim Upgrade der regulären PS4-Version auf den Director’s Cut für PS5

9,99 US-Dollar beim Director’s Cut-Upgrade von PS4 auf PS5

Die Euro-Beträge sind voraussichtlich identisch.

