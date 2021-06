Ghost of Tsushima: ESRB listet Director’s Cut für PS5 und PS4

Auf der PS5 könnt ihr einige optische Verbesserungen erwarten.

„Ghost of Tsushima“ erscheint in absehbarer Zeit für die PS5. Während die offizielle Bestätigung noch aussteht, nahm das ESRB eine einschlägige Alterseinstufung vor. Geprüft wurde „Ghost of Tsushima“ als Director’s Cut für PS4 und PS5.

Noch keine Details zu den Verbesserungen

Die Rating-Zusammenfassung des ESRB verrät nicht, was sich im Vergleich zum Original geändert hat. Allerdings könnt ihr die üblichen Verbesserungen erwarten, darunter eine hübschere und höheraufgelöste Grafik, eine bessere Performance, kürzere Ladezeiten und die Nutzung der exklusiven DualSense-Features.

Dieliefert keine Überraschungen. Dort heißt es unter anderem (kleine Spoilerwarnung): „Die Spieler verwenden Samurai-Schwerter, Giftpfeile und Pfeile, um Feinde im Nahkampf aus der dritten Person zu bekämpfen. Einige Angriffe führen zur Zerstückelung/Enthauptung von feindlichen Soldaten, oft begleitet von großen Blutspritzern. Der Spieler kann auch Attentate ausführen (z. B. Halsabstechen, Aufspießen mit dem Schwert), um Feinde leise zu erledigen.“

Auch die restliche Beschreibung verdeutlicht nochmals, dass „Ghost of Tsuhima“ nichts für zartbesaitete Zeitgenossen ist: „In Zwischensequenzen werden zusätzliche Gewalttaten gezeigt: Ein Soldat, der angezündet und enthauptet wird, gefesselte Zivilisten, die angezündet und auf dem Scheiterhaufen verbrannt werden, ein enthaupteter Mann, der mit dem Kopf in Richtung Bildschirm zeigt.“

Und es kommt noch schlimmer: „Das Spiel zeigt auch das entblößte Gesäß eines Mannes, der in einer heißen Quelle badet. Das Wort Sh*t kommt im Spiel vor“, so die Prüfer.

Gerüchte über Ghost of Ikishima

Gerüchten zufolge, die im Internet kursieren, wird später im Jahr ebenfalls eine eigenständige „Ghost of Tsushima“-Erweiterung mit dem Namen „Ghost of Ikishima“ veröffentlicht, sodass es recht wahrscheinlich ist, dass sie in diesem Director’s Cut neben anderen Verbesserungen oder zusätzlichen Inhalten enthalten sein wird. Eine in dieser Woche aufgetauchte Domain scheint allerdings nicht von Sony zu stammen.

„Ghost of Tsushima“ ist bisher nur für PlayStation 4 erhältlich. Sobald die offizielle Ankündigung des Director’s Cuts folgt, lassen wir es euch wissen. In der Zwischenzeit findet ihr in unserer Themen-Übersicht alles Wissenswerte zu „Ghost of Thsushima“.

