Ghost of Tsushima: PS4-Blockbuster hat einen neuen Meilenstein erreicht

Zu "Ghost of Tsushima" wurde eine neue Verkaufszahl enthüllt. Mehr als 6,5 Millionen Exemplare des Titels wurden bereits abgesetzt. Als Belohnung gibt es einen Kinofilm.

"Ghost of Tsushima" beweist, dass Spieler für Qualität durchaus Geld ausgeben wollen.

Das von Sucker Punch Productions entwickelte „Ghost of Tsushima“ konnte sich zügig zu einem Millionenseller aufschwingen. Und im Zuge der heutigen Filmankündigung gab Sony eine neue Verkaufszahl preis. Seit dem Debüt im Juli 2020 fand „Ghost of Tsushima“ nicht weniger als 6,5 Millionen zahlende Abnehmer.

Im vergangenen November sprach Sony von fünf Millionen Verkäufen, was bedeutet, dass im Rahmen des jüngsten Weihnachtsgeschäftes zahlreiche weitere Spieler zugriffen. Doch „Ghost of Tsushima“ war nicht nur ein kommerzieller Erfolg. Auch erzielte der Titel die höchsten Abschlussraten für ein Open-World-Spiel auf der PlayStation. Darüber hinaus betonte Sucker Punch kürzlich, dass es etwa sechs Jahre dauerte, um das Kampfsystem von „Ghost of Tsushima“ zu perfektionieren.

Kommt ein Sequel?

Wie es mit Sucker Punch und der „Ghost of Tsushima“-Marke weitergehen wird, ist offen. Im vergangenen Jahr betonte das Unternehmen jedoch, dass man einem Nachfolger von „Ghost of Tsushima“ durchaus offen gegenübersteht. Die neue Verkaufszahl dürfte Sony wohl dahingehend bewegen, in ein Sequel zu investieren.

„Ghost of Tsushima“ erhielt bei den Game Awards 2020 als Publikumsliebling den “Player’s Voice”-Award. Und aufgrund des Erfolgs des Spiels und des daraus resultierenden Bekanntwerdens der echten japanischen Insel wurden die Entwickler kürzlich zu Botschaftern von Tsushima ernannt.

Die anfangs erwähnte Filmadaption entsteht wiederum unter der Regie von Chad Stahelski, der in den vergangenen Jahren die drei bisherigen „John Wick“-Filme inszenierte. Der kommende Streifen ist nach „Uncharted“ die zweite gemeinsame Filmproduktion von Sony Pictures und PlayStation Productions.

Weitere Meldungen zu Ghost of Tsushima:

Veröffentlicht wurde „Ghost of Tsushima“ im Juli des vergangenen Jahres zunächst für die PS4. Über die Abwärtskompatibilität der neuen Konsole wird auch die PlayStation 5 unterstützt. Der Kauf ist unter anderem über Amazon möglich. Mehr zum exklusiven Samurai-Titel erfahrt ihr in der verlinkten Themen-Übersicht.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Ghost of Tsushima