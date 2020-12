The Game Awards 2020: Der Players Voice Award hat einen Gewinner

Der Fan-Liebling steht fest. Heute wurde bekanntgegeben, dass die Auszeichnung "Players Voice Award" der bevorstehenden Game Awards 2020 an "Ghost of Tsushima" geht.

"Ghost of Tsushima" konnte die Fans in seinen Bann ziehen.

Mehrere Millionen Spieler hatten in den letzten Wochen die Möglichkeit, für ihr Lieblingsspiel abzustimmen. Nun zeigt sich, dass die Entwickler von Sucker Punch die Fans mit „Ghost of Tsushima“ voll auf ihre Seite ziehen konnten.

Die Verantwortlichen der Game Awards verkündeten nämlich heute, dass das feudale Action-Adventure die Auszeichnung „Players Voice Awards“ für sich entschieden hat. Damit konnte sich der Titel gegen Kaliber wie „The Last of Us Part 2“, „Animal Crossing: New Horizons“, „Final Fantasy VII Remake“ und „Spider-Man: Miles Morales“ durchsetzen.

Die Game Awards finden am kommenden Donnerstag um 18:30 Uhr nach nordamerikanischer Zeit statt. Wenn ihr das Event live mitverfolgen möchtet, habt ihr eine lange Nacht vor euch: Nach deutscher Zeit startet der Livestream erst um 0:30 Uhr.

Eine erfolgreiche neue Marke

Im Oktober teilte PlayStation-Chef Jim Ryan mit, dass „Ghost of Tsushima“ die internen Erwartungen übertreffen konnte. Kurz darauf wurden offizielle Verkaufszahlen bekanntgegeben. Der PS4-Titel wurde bereits über fünf Millionen Mal verkauft. Damit handelt es sich um eine der erfolgreichsten neuen Marken in den vergangenen Jahren. Zudem haben die Entwickler verraten, dass sie gegenüber einer Fortsetzung nicht abgeneigt seien.

Auch „Legends“, der Multiplayer-Modus des Spiels, wurde von den Spielern positiv aufgenommen. Das letzte Update zum Samurai-Adventure ist übrigens letzten Monat erschienen und brachte kleinere Optimierungen und Fehlerbehebungen mit sich.

„Ghost of Tsushima“ ist am 17. Juli 2020 exklusiv für die PS4 erschienen.

