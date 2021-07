Fallout 76: September-Update mit einem bedeutenden Feature

"Fallout 76" verweilt seit 2018 auf dem Markt.

Nach einem recht holprigen Launch und den folgenden Verbesserungen fand „Fallout 76“ durchaus Fans, die regelmäßig mit Updates und Content-Erweiterungen bei Laune gehalten werden.

Das nächste große Update soll im September folgen, wie Bethesda auf der offiziellen Webseite des Unternehmens bekanntgab. Was euch mit dieser Aktualisierung erwartet, wollte Bethesda nicht im Detail verraten. Doch in einem kurzen Statement wurde grob umrissen, was für dieses Update geplant ist.

Laut Bethesda können Spieler von „Fallout 76“ mit dem Update „ein bedeutendes neues Feature“ erwarten, das sie „auf noch vielfältigere Weise Fallout 76 erleben“ lässt. „Wir planen noch diesen Monat die Wiedereröffnung des öffentlichen Testservers, damit die Community so bald wie möglich in dieses neue Feature abtauchen und uns dazu Feedback geben kann“, so das Unternehmen im Wortlaut.

Im Moment könne Bethesda noch keine Einzelheiten verraten. Diese sollen in der kommenden Woche folgen. Dabei möchte das Unternehmen auch verraten, wie Spieler auf dem PTS dazustoßen können.

Schatzsucher-Wochenende gestartet

Unabhängig vom kommenden Update könnt ihr euch am Wochenende als Schatzsucher-Jäger versuchen. Das Event ging bereits am gestrigen Donnerstag an den Start und lässt interessierte Spieler bis zum kommenden Montag teilnehmen.

„Wir haben diese Woche ein ungewöhnlich großes Maß an unterirdischer Bewegung registriert, was auf Schatzsucher-Grubenhauer zurückzuführen sein dürfte, die wohl erneut den Durchbruch an die Oberfläche vorbereiten. Durchkreuzt ihre Plünder-Pläne, indem ihr an diesem Wochenende so viele Schatzsucher wie möglich aufspürt und erledigt“, so Bethesda.

Weitere Meldungen zu Fallout 76:

Eure Ziele hinterlassen legendäre Beute und einen Grubenhauer-Kübel, den ihr öffnen könnt, um einige der von ihnen erbeuteten Reichtümer für euch zu beanspruchen. Weitere Details zum Event findet ihr auf der offiziellen Webseite von Bethesda.

