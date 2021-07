Fallout 76: Nach zahlreichen Updates – Entwickler hoffen auf eine zweite Chance

"Fallout 76" bekam in den letzten Monaten diverse Updates spendiert.

Im November 2018 veröffentlichten die Bethesda Game Studios das Online-Action-Rollenspiel „Fallout 76“ für die Konsolen sowie den PC und legten technisch wie spielerisch eine Bruchlandung hin.

Die Konsequenz waren teilweise vernichtende Wertungen und ein rasanter Preisverfall. Anstatt „Fallout 76“ aufzugeben, entschlossen sich die Verantwortlichen hinter dem Projekt dazu, sich das Feedback der Community zu Herzen zu nehmen und das Endzeit-Abenteuer entsprechend zu überarbeiten. So erschienen in den vergangenen rund zweieinhalb Jahren zahlreiche Updates, mit denen neue Inhalte, Verbesserungen und Features Einzug in „Fallout 76“ hielten.

Fallout 76 soll sich jetzt mehr nach Fallout anfühlen

Zuletzt fand beispielsweise die „Stählerne Bruderschaft“ den Weg ins Spiel, während die Arbeiten am „Nuclear Winter“ genannten Battle-Royal-Modus zugunsten anderer Inhalte und Features eingestellt wurden. Im Rahmen eines aktuellen Interviews blickte Design-Director Mark Tucker noch einmal auf die bisherige Reise zurück und äußerte offen den Wunsch, dass die Spieler gewillt sind, „Fallout 76“ nach den zahlreichen Updates der Vergangenheit eine zweite Chance zu geben und sich den Titel noch einmal anzuschauen.

Zum Thema: Fallout 76 – Stählerne Herrschaft: Neues Video thematisiert die legendären Gegenstände

„Wir haben uns das Feedback zu ‚Das fühlt sich nicht wie ein Fallout-Spiel an‘ angehört und seit dem Release bedeutende Änderungen vorgenommen“, führte Tucker aus. „Dies ist jetzt ein sehr Story-getriebenes Spiel. Sie werden einige großartige Interaktionen mit NPCs und einige interessante Entscheidungen sehen.Es gibt eine Menge tiefgründiges Storytelling. Wenn Sie ein Fan von Geschichten oder ein traditioneller RPG-Fan sind, wie ich es bin, gibt es jetzt viel zu entdecken. Also springen Sie bitte hinein und geben Sie uns eine Chance.“

„Fallout 76“ ist für den PC, die Xbox One sowie die PlayStation 4 erhältlich und soll im Laufe des Jahres mit weiteren Content-Updates versehen werden. Weitere Details zu diesen haben wir hier für euch zusammengefasst.

Quelle:

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Fallout 76