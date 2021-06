Fallout 76: Neue Updates „Stählerne Herrschaft“ & „Expeditionen: The Pitt“ angekündigt

Mit "Stählerne Herrschaft" und "Expeditionen: The Pitt" wurden zwei neue Content-Updates zum Online-Action-Rollenspiel "Fallout 76" angekündigt. Wir liefern euch die offiziellen Trailer und die ersten Details.

"Fallout 76" wird weiter mit neuen Inhalten unterstützt.

Am gestrigen Sonntag Abend enthüllten die Entwickler der Bethesda Game Studios weitere Inhalte, die mit entsprechenden Content-Updates den Weg in das Online-Action-Rollenspiel „Fallout 76“ finden werden.

Bei „Expeditionen: The Pitt“ handelt es sich um ein kostenloses Update, das im Laufe des Jahres 2022 erscheinen und euch erstmals in der Geschichte von „Fallout 76“ aus Appalachia herausführen wird. Bei den Expeditionen handelt es sich um narrative, wiederholbare Missionen, die euch an ausgewählte Schauplätze des „Fallout“ verfrachten. Den Anfang macht „The Pitt“.

Die Reise der Stählerne Bruderschaft geht weiter

Das zweite angekündigte Content-Update trägt den Namen „Stählerne Herrschaft“ und rückt einmal mehr die Stählerne Bruderschaft in den Mittelpunkt. Dieses Mal steht ihr vor der Aufgabe, dem Geheimnis hinter dem plötzlichen Auftauchen der Supermutanten auf den Grund zu gehen, und entscheidet darüber hinaus, wie es mit der Stählernen Bruderschaft weitergehen wird.

Ebenfalls geboten werden neue Ausrüstung oder die Möglichkeit, exklusive legendäre Gegenstände herzustellen. „K.D. Inkwell ist zurück in ‚Flucht aus dem 42. Jahrhundert‘! Steigen Sie auf, um neue Belohnungen freizuschalten, darunter C.A.M.P.-Gegenstände, Skins und mehr. Die neue Saison startet am 7. Juli“, heißt es zu den neuen Inhalten von „Stählerne Herrschaft“ weiter.

Anbei die offiziellen Trailer zu den frisch angekündigten Content-Updates.

