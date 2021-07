Doctor Who The Edge of Reality: Der Termin und ein frischer Trailer zum Adventure

Heute wurden wir nicht nur mit einem frischen Trailer zu "Doctor Who: The Edge of Reality" bedacht. Darüber hinaus wurde auch der Releasetermin des Adventures bekannt gegeben.

"Doctor Who: The Edge of Reality" zeigt sich heute in einem neuen Trailer.

Mit „Doctor Who: The Edge of Reality“ wurde Ende des vergangenen Jahres ein weiterer Titel auf Basis der beliebten Vorlage angekündigt.

Nachdem es um den Titel in den vergangenen Wochen recht still wurde, bedachten uns Maze Theory, die BBC Studios und die Entwickler von Just Add Water heute mit einem frischen Trailer zu „Doctor Who: The Edge of Reality“, mit dem uns die Verantwortlichen noch einmal auf das kommende First-Person-Adventure einstimmen möchten. Darüber hinaus wurde heute der finale Releasetermin bekannt gegeben.

Die Rettung der Realität

Wie es heißt, wird „Doctor Who: The Edge of Reality“ ab dem 30. September 2021 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und Nintendos Switch erhältlich sein. Offiziellen Angaben zufolge steht ihr im neuesten Ableger der Reihe vor der Aufgabe, nicht weniger als die Realität zu retten.

„Doctor Who: The Edge of Reality stellt die VR-Erfahrung des letzten Jahres mit brandneuem Gameplay, neuen Monstern und Welten, die es zu erforschen gilt, neu dar. Schwinge den Schall-Schraubendreher auf der Suche nach der Rettung des Universums, angeleitet vom dreizehnten Doctor, gesprochen von Jodie Whittaker, zu der sich diesmal auch der zehnte Doctor, gesprochen von David Tennant, gesellt“, so die offizielle Beschreibung weiter.

