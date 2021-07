Assassin’s Creed Valhalla: Kommender Patch bringt eine Levelskalierung mit sich

Ubisofts Action-Rollenspiel „Assassin’s Creed: Valhalla“ erschien im vergangenen November im weltweiten Handel und hatte mit einigen technischen Problemen zu kämpfen, die die Entwickler von Ubisoft Montreal nach und nach auszumerzen versuchten. Allerdings musste man sich auch so manch andere Kritik von Fans anhören.

Unter anderem waren viele Spieler mit dem Schwierigkeitsgrad unzufrieden. Selbst auf der höchsten Stufe stellte Eivors Abenteuer für die meisten Spieler kaum eine Herausforderung dar. Also passten die Entwickler mit der Zeit auch die Spielbalance an, wodurch zwar Bossgegner knackiger wurden, jedoch Standardgegner Fallobst blieben.

Nun haben die Entwickler mitgeteilt, dass man an einer anderen Lösung für das Problem gearbeitet hat. Demnach können sich die Spieler auf eine Levelskalierung freuen, wodurch die Gegner stets im Bereich der eigenen Charakterstufe bleiben sollen. Man hat sogar fünf unterschiedliche Stufen an Skalierungen eingebaut, sodass man sogar einen Albtraum-Schwierigkeitsgrad erstellen kann, auf dem die Gegner sogar deutlich stärker als Eivor sein dürften. Man kann zudem die Skalierung für das Territorium und die Gegner auswählen und sich selbst ein besser ausbalanciertes Spielerlebnis zusammenzustellen.

Die Levelskalierung soll bereits am kommenden Dienstag, den 27. Juli 2021 mit einem neuen Update ins Spiel gebracht werden. Zuletzt hatte man bereits angedeutet, dass der neue Patch erstmals auch Einhandschwerter beinhalten wird. Dementsprechend kann man gespannt sein, welche weiteren Neuerungen mit dem Patch geboten werden. Sobald die offiziellen Patchnotes bereitgestellt werden, bringen wir euch auf den aktuellen Stand.

„Assassin’s Creed: Valhalla“ ist für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One, den PC und Google Stadia erhältlich.

Level Scaling is coming to Assassin’s Creed Valhalla on Tuesday, July 27! 📈 You may choose from 5 options, from ‚off‘ to Nightmarish. 💀 pic.twitter.com/pGz2oTjZZY

— Assassin’s Creed (@assassinscreed) July 23, 2021