Battlefield 2042: Erste regelmäßige Inhalte der Seasons bekannt?

"Battlefield 2042" erscheint im Oktober 2021.

Vor wenigen Wochen kündigten Electronic Arts und die Entwickler von DICE mit „Battlefield 2042“ den neuesten Ableger der langlebigen Shooter-Serie an.

Wie es im Rahmen der offiziellen Ankündigung hieß, haben wir es bei „Battlefield 2042“ mit einer reinen Multiplayer-Erfahrung zu tun, die über einen langen Zeitraum mit neuen Inhalten unterstützt werden soll. Näher ins Detail gingen die Verantwortlichen von DICE bisher zwar nicht, es gilt aber als sicher, dass wir uns wohl auf die obligatorischen Seasons freuen dürfen.

Erste Details zu den Seasons möchte der Insider Tom Henderson in Erfahrung gebracht haben, der sich in den vergangenen Monaten immer wieder als verlässliche Quelle einen Namen machte. Wie Henderson berichtet, werden im Zuge der Seasons neue Inhalte wie Maps für den „Portal“-Modus oder neue Spezialisten geboten, die allen Spielern ohne zusätzliche Kosten zur Verfügung gestellt werden.

Weitere Details zu den bisher nicht bestätigten Inhalten der „Battlefield 2042“-Seasons entnehmt ihr der folgenden Übersicht.

Electronic Arts und DICE wollten die Angaben von Henderson bisher nicht kommentieren. „Battlefield 2042“ erscheint am 22. Oktober 2021 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S.

Each #BATTLEFIELD2042 Season;

– 1 Specialist

– 2 New Maps

– 2 Portal Maps

– Hazard Zone Update (Story-driven)

– 6-8 New Weapons (for each mode)

– 2-3 New Vehicles (for each mode)

– 100 Season Tiers

— Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) July 22, 2021