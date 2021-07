PS4: Firmware 9.00 startet in die Beta – Diese Neuerungen werden geboten

Mit sofortiger Wirkung startet die PlayStation 4-Firmware 9.00 in die offizielle Beta. Wir verraten euch, welche Neuerungen und Verbesserungen mit der neuen Firmware im Detail geboten werden.

PlayStation 4: Die Beta 9.00 startet in die Beta.

In dieser Woche startete Sony Interactive Entertainment bereits eine Beta zu einer neuen Firmware der PlayStation 5, in der Features wie der „M.2 SSD“-Support oder die Unterstützung des 3D-Audios über den TV getestet werden können.

Wie Sony Interactive Entertainment bekannt gab, steht parallel dazu auch eine Beta zur neuesten PlayStation 4-Firmware bereit, die euer PS4-System auf die Version 9.00 hebt. Solltet ihr euch für eine Teilnahme an den Betas registriert haben, erhaltet ihr in diesen Stunden mit etwas Glück eine entsprechende Einladung und könnt die neuen Funktionen selbst in Augenschein nehmen.

Doch welche Verbesserungen und Neuerungen werden im Rahmen der PS4-Firmware 9.00 im Detail geboten? Dies verrät euch ein Blick auf die folgende Übersicht:

PS4-Firmware 9.00: Die neuen Funktionen in der Übersicht

Hauptfunktionen, die in dieser Systemsoftware-Beta-Programmversion aktualisiert wurden

Sie können jetzt Trophäen für PS5-Spiele auf PS4 anzeigen.

Wenn Sie in Nachrichten der Eigentümer einer Gruppe sind, können Sie diese jetzt löschen. Öffnen Sie das Optionsmenü und wählen Sie dann [Gruppe löschen]. Wenn Sie eine Gruppe löschen, wird sie für alle Mitglieder gelöscht.

Wenn Sie jetzt jemanden blockieren, können Sie auch die Gruppe verlassen, in der nur Sie und er gleichzeitig sind. Sie werden keine Gruppen verlassen, in denen andere Spieler enthalten sind.

Andere Update-Funktionen

Wenn ein Kind die Nutzung von Kommunikationsfunktionen für ein Spiel anfordert, erhalten seine Eltern oder Erziehungsberechtigten eine Mitteilung über das PS4-System und die PlayStation-App.

Wann mit der Veröffentlichung der finalen Version der neuen Firmware zu rechnen ist, ist noch unklar.

