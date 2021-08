PS4 & PS5: Diese Spiele erscheinen kommende Woche

Nächste Woche erscheinen sieben neue Spiel für PS4 und PS5.

In den letzten Tagen fanden sage und schreibe 18 neue Games ihren Weg in den hiesigen Handel. In der nächsten Woche geht es dafür etwas ruhiger zu und es werden insgesamt sieben Titel, die für PlayStation 4 und PlayStation 5 veröffentlicht. Welche Spiele genau erscheinen, das wollen wir uns nachfolgend gemeinsam mit euch etwas genauer ansehen.

Castle of Pixel Skulls DX (PS4)

Release: 3. August 2021

In „Castle of Pixel Skulls DX“ übernehmt ihr die Kontrolle über ein Skelett, das in einem verwunschenen Schloss aufwacht. Euer Ziel ist es, von diesem Ort zu entkommen, wobei ihr euch insgesamt in 40 herausfordernden Levels beweisen müsst, in denen nicht nur allerlei Fallen, sondern auch gefährliche Monster auf euch warten.

Doch nicht nur die verschiedenen Levels wollen euren Fluchtversuch stoppen, ihr müsst ebenfalls gegen die Uhr antreten, um die Abschnitte so schnell wie möglich zu absolvieren und zu überleben. In klassischer Arcade-Manier müsst ihr eure Fertigkeiten trainieren und euer Timing perfektionieren, um erfolgreich sein zu können.

Hunter’s Arena: Legends (PS4, PS5)

Release: 3. August 2021

Battle Royale-Fans kommen derweil mit „Hunter’s Arena: Legends“ auf ihre Kosten, das bereits seit einem Jahr für den PC verfügbar ist. In der Rolle eines Jägers müsst ihr euch hier nicht nur mit allerlei Monstern, sondern ebenso mit anderen Spielern messen müssen. Damit ihr eine Chance habt, diese Konfrontationen heile zu überstehen, könnt dürft ihr auf verschiedene Kampftechniken und Fähigkeiten zurückgreifen.

In bester Genre-Tradition ist es dabei natürlich euer oberstes Ziel, als letzter Spieler übrig zu bleiben, wobei nicht nur euer kämpferisches, sondern ebenfalls euer taktisches Geschick gefordert ist. Es stehen euch im Game drei Spielmodi zur Verfügung, in dem ihr euch im Team gegen andere Teams beweisen müsst oder euch wahlweise auch allein einem Gegner stellen könnt. Der Titel wird übrigens eines der PS-Plus-„Gratis“-Games im August sein.

In Sound Mind (PS5)

Release: 3. August 2021

Im Horrorspiel „In Sound Mind“ wacht ihr zu Beginn in einem euch unbekannten Gebäude auf und bemerkt schnell, dass die Umgebung ein Eigenleben zu führen scheint. Während ihr euch umschaut, entdeckt die Leute, die Opfer von seltsamen Experimenten geworden zu sein scheinen. Ihr müsst euch nun auf die Suche nach Antworten begeben.

Die Macher versprechen ein originelles Psycho-Horrorabenteuer in der First-Person-Perspektive, das euch nicht nur rasante Rätsel, sondern des Weiteren ebenfalls packende Bosskämpfe sowie einzigartige Mechaniken bieten soll, während ihr die Erinnerungen eurer Spielfigur ergründet. Ach ja, eine Katze dürft ihr ebenfalls streicheln.

Dodgeball Academia (PS4)

Release: 5. August 2021

In der Welt von „Dodgeball Academia“ ist die namensgebende Sportart das Nonplusultra und ihr trainiert, um zum ultimativen Dodgeball-Champion zu werden. Die Story des Spiels ist dabei in acht Episoden unterteilt, in denen ihr Freundschaften schließt, Rivalen findet und letztendlich ein schlagfertiges Team auf die Beine stellt.

Ihr erkundet die Akademie und enthüllt ihre Geheimnisse, während ihr euch in bester Rollenspiel-Manier zahlreichen Gegnern entgegenstellt. Dabei schaltet ihr verschiedene Figuren frei und müsst euch auch mit fordernden Bossgegnern auseinandersetzen. Zudem dürft ihr auch gegen einen Freund im Versus-Modus spielen.

Strategic Mind: Blitzkrieg & Strategic Mind: The Pacific (PS4, PS5)

Release: 5. August 2021

Freunde von rundenbasierten Strategiespielen kommen derweil gleich doppelt auf ihre Kosten und zwar mit „Strategic Mind: Blitzkrieg“ und „Strategic Mind: The Pacific“. Beide entführen euch auf die Schlachtfelder des Zweiten Weltkriegs, wobei Titel Nummer 1 den Fokus auf Landkämpfe und Nummer 2 auf Seekämpfe legt.

Bei beiden Titels konzentrierten sich die Macher auf ein großes Maß an historischer Genauigkeit und möchte euch zu einem gewissen Grad auch etwas Wissen über diese Zeit vermitteln. Beide Games bieten euch umfangreiche Freiheiten bei der Zusammenstellung eurer Einheiten, ihrer Ausrüstung und euren Taktiken, um die Schlachten zu gewinnen.

The Falconeer (PS4, PS5)

Release: 5. August 2021

Wollt ihr euch hingegen lieber in luftige Höhen schwingen, dann könnte „The Falconeer“ einen genaueren Blick wert sein. Ihr schlüpft in die Rolle eines sogenannten Falconeers, eines mächtigen Kriegers, der durch eine zerrüttete Welt fliegt. Auf eurer Reise werdet ihr verschiedene Charaktere treffen und einem großen Geheimnis auf die Spur kommen.

Ihr erkundet die Open World des Games auf dem Rücken eines riesigen Kriegsvogels und erlebt diverse Haupt- sowie Nebenmissionen. Dabei müsst ihr euch immer wieder in spektakulären Luftkämpfen beweisen, während ihr verschiedenen Fraktionen beitreten könnt, was den Verlauf der Geschichte verändern können soll.

