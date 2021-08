Battlefield 2042: Technischer Test in der nächsten Woche – Einladungen werden verschickt

In Kürze wird ein technischer Test zu dem kommenden Multiplayer-Shooter "Battlefield 2042" stattfinden. Die Einladungen werden bereits an die teilnehmenden Spieler herausgeschickt.

In wenigen Monaten werden Electronic Arts und DICE den Multiplayer-Shooter „Battlefield 2042“ auf den Markt bringen. Doch zuvor sollen die Spieler die Chance bekommen den Titel auf Herz und Nieren zu testen. Während für September eine offene Beta angesetzt ist, wird bereits in der kommenden Woche ein technischer Test stattfinden.

Ein sehr privater Test

Zu diesem wird nur eine kleine Auswahl an Spielern Zugang erhalten. Aktuell schicken die Entwickler entsprechende Einladungen an Mitglieder vom EA Playtesting per E-Mail heraus. Somit solltet ihr euer Postfach im Auge behalten, wenn ihr auf eine Teilnahme hofft. Der technische Test wird vom 12. bis zum 16. August 2021 auf der PlayStation 5, der Xbox Series X/S und dem PC stattfinden, wobei der Test täglich nur in einem Drei-Stunden-Fenster zur Verfügung stehen wird.

Der Test untersteht einer Verschwiegenheitserklärung, weshalb auch keine Livestreams übertragen werden dürfen. Dementsprechend sollte man auch selbst von Livestreams und Screenshots absehen.

Mehr zum Thema: Battlefield 2042 – Wegen Hazard Zone – vorerst kein Ranked- oder eSport-Modus

„Dieser technische Test wird sich auf das Sammeln von Informationen zu unserem Kern-Gameplay-Loop, die technische Leistung und die Stabilität konzentrieren. Dies wird alles in einer geschlossenen Umgebung und unter einer strikten NDA geschehen ─ ihr wollt das nicht verpassen“, heißt es von offizieller Seite. Durch die Daten möchte man die Veröffentlichung von „Battlefield 2042“ so sauber wie möglich umsetzen.

Die Vollversion von „Battlefield 2042“ wird am 22. Oktober 2021 für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One und den PC erscheinen. Weitere Nachrichten zum Spiel kann man bei Interesse in unserer Themenübersicht entdecken.

Quelle: GameSpot

