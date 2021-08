Battlefield 2042: Wegen Hazard Zone – vorerst kein Ranked- oder eSport-Modus

Zur Markteinführung wird der neue EA-Shooter "Battlefield 2042" keinen kompetitiven Spielmodus besitzen. Das teilte Justin Wiebe von den Ripple Effect Studios in einem Interview mit.

Ein kompetitiver Spielmodus könnte im Laufe der Zeit nachgereicht werden.

Update: Inzwischen ist auch bekannt, warum zur Veröffentlichung kein eSport-lastiger Modus angeboten wird. Dahinter steckt der noch nicht näher vorgestellte Modus „Hazard Zone“. Laut Tom Henderson können hier Turniere ausgetragen werden. Genauere Details liegen aber nicht vor, weil zu diesem Modus bislang kaum etwas bekannt ist.

Zur Veröffentlichung von „Battlefield 2042“ werden die Käufer keine Möglichkeit haben, sich auf kompetitive Basis mit anderen Spielern zu messen.

Dabei muss es allerdings nicht bleiben: Der Senior Design Director namens Justin Wiebe teilte zusätzlich mit, dass solch ein Modus zu einem späteren Zeitpunkt nachgereicht werden könnte. Dies hänge letztendlich vom Feedback der Spieler ab. Sollte die Community darauf bestehen, wird wohl früher oder später ein Ranked-Mode hinzugefügt.

„Ja, es ist also nicht geplant, zum Start irgendeinen Ranglisten- oder Esport-Modus zu haben. Das ist etwas, worüber wir natürlich mehr von der Community hören wollen. Wenn das – ich verwende diesen Ausdruck sehr oft – etwas ist, das der Community wichtig ist, würden wir gerne davon hören. Und dann werden wir sehen, was danach passiert“ so der Entwickler im genauen Wortlaut.

Langfristige Unterstützung zugesichert

Aus seiner Aussage schließen wir zudem, dass weitere Fan-Wünsche nachträglich erfüllt werden könnten. Die Entwickler versprechen für den neuen „Battlefield“-Ableger eine langfristige Unterstützung, was regelmäßig neuen Content in Form von weiteren Karten, Waffen und Spezialisten bedeutet.

Wie schon längst bekannt werdet ihr neben menschlichen Spielern auch auf den einen oder anderen KI-Soldat treffen. Laut Wiebe werden sich die Bots von echten Spielern jedoch kaum unterscheiden:

Related Posts

„Battlefield 2042“ erscheint am 22. Oktober für PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und PC. Während New-Gen-Spieler die vollständige Spielerfahrung geliefert bekommen, müssen sich die PS4- und Xbox One-Spieler mit gewissen Einschränkungen zufriedengeben. Dazu zählt primär die reduzierte Spielerzahl, wodurch in einem Match nur 64 anstatt 128 Spieler gegeneinander antreten werden.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Battlefield 2042