Black Ops Cold War & Warzone: Cinematic-Trailer zur fünften Season veröffentlicht

In der kommenden Woche wird die fünfte Season in "Call of Duty: Black Ops Cold War" und "Call of Duty: Warzone" beginnen. Ein Cinematic-Trailer stimmt auf die Geschichte ein.

Die Verantwortlichen von Activision, Treyarch und Raven Software werden in der nächsten Woche die fünfte Season des First-Person-Shooters „Call of Duty: Black Ops Cold War“ und des Battle Royale-Shooters „Call of Duty: Warzone“ an den Start bringen. Ab dem 12. August 2021 kann man auf PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC die neuen Inhalte erleben.

Neue Operator und weitere Inhalte

Mit einem neuen Cinematic-Trailer stimmen die Verantwortlichen bereits auf die Geschichte ein, die die neue Season thematisch einstimmt. Somit kann man bereits neue Operator erkennen, die in der nächsten Zeit ins Spiel kommen sollten. Allerdings haben die Entwickler noch keine konkreten Informationen zu den Inhalten der fünften Season enthüllt.

Mehr zum Thema: Call of Duty Black Ops Cold War – Teaser-Trailer zu Season 5, neues Update und mehr

In dem neuen Trailer kann man zumindest die Echelon-NATO-Abhörstation in Teufelsberg, Deutschland sehen, die voraussichtlich als neue Karte ins Spiel kommen wird. Neben einer neuen Karte sollte auch die eine oder andere klassische Karte den Weg in den Multiplayer finden. Des Weiteren kann man sich auf einen neuen Battle Pass einstellen, der zahlreiche neue Inhalte mit sich bringen wird. Neben neuen Outfits und Waffen werden auch Calling Cards, Embleme, COD Points und vieles mehr freischaltbar sein.

Sobald konkrete Details zu den neuen Inhalten enthüllt werden, bringen wir euch auf den aktuellen Stand.

